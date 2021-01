DUIC in Zaken met Bert Strijker; maakt zich al jaren hard voor een waterstoftankstation in Utrecht

Stapje voor stapje komt de komst van een waterstoftankstation in Utrecht dichterbij. Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven maakt zich er al jaren hard voor. Directeur Bert Strijker vertelt in DUIC in Zaken wat hem beweegt.

Dankzij de inzet van ECUB is er de afgelopen jaren meer dan een miljoen euro opgehaald voor de komst van een waterstoftankstation. Er moet nog een vergunning geregeld worden, de precieze locatie op bedrijventerrein Lage Weide moet nog bepaald worden en dan kan er gebouwd gaan worden. De hoop is dat de eerste automobilisten in 2022 waterstof kunnen tanken.

