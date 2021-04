DUIC in Zaken met Bombs Away: Utrechts bedrijf gespecialiseerd in ontplofbare oorlogsresten

Het Utrechtse bedrijf Bombs Away houdt zich bezig met de vooronderzoeken naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Veel van die munitie is nog niet ontploft en moet verwijderd worden als er gebouwd gaat worden, maar soms ook als er bijvoorbeeld een festival wordt georganiseerd.

Zo wordt het Dynamo festival in Eindhoven al jaren georganiseerd te worden op een terrein waar nog veel explosieven onder de grond liggen, aldus eigenaar van Bombs Away Thierry van den Berg. Dat kan niet heel veel kwaad volgens hem, maar is wel iets om rekening mee te houden.

Vooronderzoek houdt in dat er op basis van luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog wordt gezocht naar locaties waar waarschijnlijk nog munitie ligt. Vooral veel kantoorwerk dus voor Bombs Away en geen spannend veldwerk met een metaaldetector. Een bijzonder bedrijf met een bijzondere missie!

