DUIC in Zaken met Dutch Game Garden: ‘Veel politici en beleidsmakers denken dat je voor 5.000 euro een game kan bouwen’

Dutch Game Garden is een begrip in Utrecht. Een kweekvijver voor aanstormend talent in game developing. Operations manager Christel van Grinsven vertelt er alles over in deze aflevering van DUIC in Zaken.

Dutch Game Garden is enerzijds een ‘incubator’ voor talent, anderzijds bieden zij ook fysiek onderdak aan gamebedrijven om zo te zorgen voor kruisbestuiving en samenwerking. De meeste gamebedrijven in Utrecht zijn overigens klein, maar soms steekt er ineens eentje boven het maaiveld uit.

Tekst gaat verder onder video

Volgens Christel hebben politici en beleidsmakers geen flauw idee wat er allemaal komt kijken bij de ontwikkeling van een game. Ze hoort nog te vaak zeggen dat er voor 5.000 euro toch wel iets mogelijk zou moeten zijn, terwijl ontwikkeling van een game vele malen duurder is en riskant qua succes.

Drie focusgebieden voor economische groei van onze stad en provincie zijn life science, zorg en gaming. Voor deze sectoren zijn diverse fondsen en regelingen beschikbaar om zo met nieuwe games en innovaties te komen. Hierdoor ontstaat er werkgelegenheid en kan Utrecht op de kaart gezet worden als een belangrijke speler in de gaming-industrie.

Serious gaming

Dutch Game Garden is de innovatieversneller (incubator) voor de Utrechtse gaming-industrie. Niet alleen voor entertainment, maar ook voor serious gaming. In de wereldwijde gaming-industrie ging in 2020 ongeveer 159 miljard dollar om. Nederland pakt daar nu nog maar een paar procent van.

Een mooi voorbeeld van serious gaming kwam in onze eerste aflevering van DUIC in Zaken aan bod met Joep Janssen van Holomoves. Hij ontwikkelde een game waarmee mensen die lang in een ziekenhuisbed moeten liggen, toch wat aan beweging kunnen doen in hun bed. Hierdoor versnelt het herstel omdat spieren sterker worden, blijven en het lichaam fitter is.

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen, ideeën of weet je een interessante, bijzondere, opvallende ondernemer voor DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]