DUIC in Zaken met Packaly: ‘Onze pakketbezorgers krijgen een goed salaris’

Mede dankzij de lockdown groeit het Utrechtse fietskoeriersbedrijf Packaly hard. In 10 Nederlandse steden worden pakketten van lokale winkels in recordtijd bezorgd.

We zijn eigenlijk een techbedrijf zegt oprichter Axel Dekker in deze aflevering van DUIC in Zaken. “Omdat we onze IT zo goed op orde hebben, kunnen we heel efficiënt werken. En dat zorgt ervoor dat we binnen een uur nadat de bestelling is gedaan, voor je deur kunnen staan met je pakket. Er rijden nu zo’n 600 fietskoeriers voor Packaly, die met name dankzij de efficiëntie van de IT gewoon een fatsoenlijk salaris verdienen.”

