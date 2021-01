DUIC in Zaken met uCrodws: ‘social distancing kan je gewoon voorspellen’

Al 13 jaar doet Roland Geraerts onderzoek naar hoe mensen zich in een menigte bewegen. Al die onderzoeksinformatie heeft hij verwerkt in een geavanceerd softwarepakket en is daarmee samen met compagnon Eric de Wilde zijn bedrijf Ucrowds begonnen. DUIC in Zaken ging in gesprek met Roland.

Voor het Stadskantoor, voor het station Utrecht Centraal maar ook voor de Tweede Kamerverkiezingen maakt Ucrowds simulaties over hoe mensen zich in grote groepen bewegen. “We hebben alle rekenmodellen moeten aanpassen aan de 1,5 meter samenleving”, zegt Roland Geraerts, “Nu kunnen we voorspellen hoe mensen zich in een menigte houden aan de 1,5 meter afstand.”

UCrowds richtte zich in eerste instantie vooral op opdrachtgevers in de publieke evenementensector. Denk daarbij aan festivals, maar ook voor de Tour de France in Utrecht. Ook voor de afgelastte Vuelta hebben zij hun software ingezet. Inmiddels zijn er steeds meer gemeenten en recent ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die de software van uCrowds inzetten om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

