DUIC in Zaken met UtrechtInc: uitvinders helpen met ondernemen

UtrechtInc is hard op zoek naar studenten, onderzoekers en wetenschappers met goede ideeën. Ideeën voor innovaties die het waard zijn om een onderneming voor op te richten. Jorg Kop van UtrechtInc (Utrecht Incubator) vertelt in deze aflevering van DUIC in Zaken hoe zij deze ‘uitvinders’ helpen bij het opzetten van een onderneming.

UtrechtInc bestaat alweer 12 jaar en heeft in haar bestaan 259 ondernemingen opgericht. Voor deze bedrijven is in totaal 2,3 miljard aan investeringen binnengehaald. Een van die bedrijven is Cart-Tech, die een paar weken geleden te gast was bij DUIC in Zaken. Cart-Tech heeft een manier ontdekt om pacemakers beter aan te sluiten op een slecht functionerend hart.

UtrechtInc is een initiatief van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht, Rabobank, UMC Utrecht en Provincie Utrecht.

In DUIC in Zaken vertellen Utrechtse ondernemers en ondernemende Utrechters over hun dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.