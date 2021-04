DUIC in Zaken met wethouder Verschuure: gemeente steekt 11,5 miljoen euro in omscholing van Utrechters

Wethouder Economische Zaken Klaas Verschuure is weer te gast in deze aflevering van DUIC in Zaken. Terwijl in de bankensector ontslagen vallen is er in de ICT-sector een groot tekort aan personeel. Daarom wil de gemeente Utrechters die thuis komen te zitten begeleiden naar ander werk.

Voor omscholing is budget vrijgemaakt, met dit plan wil de wethouder alvast voorsorteren op het moment dat de economie weer aantrekt als de coronamaatregelen verleden tijd zijn.

Naast dit plan om Utrechters om te scholen, wil de gemeente met het plan Morgen Mooier Maken ook wat doen tegen de leegstand van winkelpanden. Zowel in de Binnenstad als in de winkelcentra in de rest van de stad, is de leegstand tijdens de coronapandemie flink gegroeid. Normaal staan er in de Binnenstad 20 tot 30 winkelpanden leeg, inmiddels zijn dat er al bijna 50.

‘Place to be’

De winkelgebieden moeten minder een ‘place to buy’ zijn, maar meer een ‘place to be’ worden. Om de Binnenstad aantrekkelijker te maken om een dagje te verblijven, wil de gemeente in samenwerking met het Centrum Management Utrecht kunstenaars en andere creatievelingen meer ruimte geven om bijvoorbeeld in pop-ups hun kunst of producten aan te bieden.

In deze aflevering van DUIC in Zaken, vertelt wethouder Klaas Verschuure nog veel meer over deze plannen.

DUIC in Zaken

