DUIC in Zaken: Rebottled redt 172.000 lege wijnflessen van de glasbak

Op een wijnfles zit geen statiegeld en we drinken in Nederland elk jaar zo’n 440 miljoen flessen wijn leeg, die vervolgens in de glasbak verdwijnen. Het kan ook anders, want het Utrechtse Rebottled geeft de lege wijnfles een tweede leven als drinkglas of bijzondere lamp.

Jermain de Graaf haalt met zijn sociale onderneming lege wijnflessen op bij horecabedrijven en maakt er vervolgens chique drinkglazen van. Bij zijn bedrijf werken voornamelijk mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

De glazen en lampen van het Utrechtse Rebottled zijn inmiddels verkrijgbaar bij de Bijenkorf, Gall&Gall, Fraenck, HomeDeco, GrandCruWijnen en Bag-Again.

