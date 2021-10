DUIC in Zaken LIVE!: Utrecht, beste ondernemersstad van Nederland

DUIC in Zaken LIVE! is voor de eerste keer opgenomen in restaurant LE:EN met live publiek. Wil jij er de volgende keer ook bijzijn, meld je dan voor onze DUIC in Zaken nieuwsbrief via [email protected]. Hieronder de gasten die langskwamen in deze DUIC in Zaken LIVE! om te vertellen over hun bedrijf en waarom Utrecht voor hun de beste ondernemersstad van Nederland is.

Merus BV – Peter Silverman

Volgens Executive Vice President Peter Silverman was het voorbestemd dat Utrecht de vestigingsplaats zou worden. Utrecht is ‘the brain of our company’, zegt hij in deze aflevering van DUIC in Zaken doelend op de grote hoeveelheid biotechnische kennis die aanwezig is op het Utrecht Science Park. Merus zit in één van de laatste ontwikkelfases van een medicijn tegen kanker. Het bedrijf bestaat sinds 2006 en heeft onder andere een NASDAQ notering om de gigantische ontwikkelkosten die een dergelijk revolutionair medicijn met zich meebrengen, te kunnen opbrengen.

Brandwebbing – Nannie Gieles

Rotterdammers hebben meer de handen uit de mouwen mentaliteit, Amsterdammers zijn meer denkers en de stad heeft veel grote bureau’s en Utrecht is daar een mooie mix van. ‘Lullen en poetsen tegelijk’, aldus managing director Nannie Gieles.

We zijn géén reclamebureau, volgens Gieles. Contentmarketing heeft een veel betere bereik dan reclame en helpt bij het segmenteren van een doelgroep. Mede door het vele thuiswerken van het afgelopen jaar is er steeds meer behoefte gekomen aan goede content, daar heeft Brandwebbing van geprofiteerd.

Trengo – Patrick Meutzner

31 Miljoen euro heeft Trengo opgehaald om verder te kunnen groeien. Internationaliseren, een nieuw kantoor, 100 nieuwe medewerkers aannemen en het product optimaliseren. Grootse plannen van oprichter en CEO Patrick Meutzner. “Het nieuwe kantoor moet in Utrecht zijn, ongeveer 4.000 vierkante meter tellen, een dakterras hebben en we willen absoluut een pingpongtafel, een glijbaan en als het aan mij ligt schommels voor de broodnodige ontspanning en afleiding”, zo zegt Meutzner met een brede glimlach.

Utrecht maakt het! – Kwis

Valt het jullie ook zo op dat er zo ongelooflijk veel ondernomen wordt in Utrecht, maar dat we de helft niet weten? In dit seizoen van DUIC in Zaken gaan we de ondernemers die te gast zijn, testen op hun Utrechtse productkennis. Hoe we dat doen, kun je aan het einde van deze aflevering zien in de DiZ-kwis, Utrecht maakt het! Aan het einde van het seizoen van DiZ, maken we de jaarwinnaar bekend.

