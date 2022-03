Eigenaar snoepwinkel Drop-Inn in Utrecht zoekt na 42 jaar een opvolger

Mary Bruijn, eigenaar van de snoepwinkel Drop-Inn aan de Utrechtse Vinkenburgerstraat, houdt er na 42 jaar mee op. Ze is op zoek naar een opvolger.

Utrechters kunnen al sinds jaar en dag bij de speciaalzaak terecht voor drop, zuurstokken, chocolade, lolly’s en oud-Hollands snoepgoed.

“Toen ik 19 was, ben ik begonnen met de winkel”, vertelt Bruijn, “maar er is meer in het leven dan werken. Ik vind het werken, met mensen omgaan, nog steeds ontzettend leuk. Maar ik ben klaar met ondernemen.”

Opvolger

Na 42 jaar Drop-Inn heeft Bruijn geen plannen om een nieuwe weg in te slaan, laat ze weten. “Het doel is om een paar maanden per jaar naar Spanje te gaan.”

Bruijn zegt nog op zoek te zijn naar iemand die de snoepwinkel zou willen overnemen. Lukt dat niet, dan komt er in 2023 een einde aan Drop-Inn.

