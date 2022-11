Gemeente Utrecht gaat lokale ondernemers helpen om stijgende energiekosten het hoofd te bieden

Lokale Utrechtse ondernemers die vanwege de gestegen energiekosten in de problemen komen, kunnen aankloppen bij de gemeente. Er is onder meer 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze bedrijven de winter door te helpen.

Ook vanuit Den Haag is er een regeling om de mkb’ers in Nederland te ondersteunen, maar deze zogenoemde TEK-regeling gaat pas in april 2023 in en zal volgens de gemeente niet voor alle ondernemers voldoende zijn. Zo zou ‘een groot aantal’ bedrijven niet in aanmerking komen voor deze steun omdat ze minder dan 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Andere mkb’ers ervaren nu al problemen. “En dan moeten de wintermaanden nog komen”, aldus het college.

De gemeente heeft daarom ook zelf een tegemoetkoming in het leven geroepen. Utrechtse ondernemers met minimaal twee en maximaal vijftig mensen in dienst, die aantoonbaar worden getroffen door de stijgende kosten kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen. Het bedrag dat zij kunnen krijgen varieert van minimaal 1.000 euro tot maximaal 7.000 euro.

Advies

Daarnaast kunnen deze mkb’ers hulp krijgen bij het besparen van energie. Zo kunnen zij zich aanmelden voor twee gratis adviesgesprekken en ook kunnen de ondernemers ‘goedkopere’ leningen krijgen voor besparingsmaatregelen. Er is in totaal 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De stijgende energiekosten raken volgens de gemeente ‘vrijwel alle’ Utrechtse ondernemers. “Bijvoorbeeld lokale bakkers, slagers, bloemenwinkels, schoenmakers en dergelijke zien een stijging hun energiekosten die ze onmogelijk 1-op-1 kunnen in de prijs door kunnen berekenen aan de klant. […] Met deze steun kunnen we niet alle ondernemers ondersteunen of redden. Wel helpen we hiermee ondernemers die tussen wal en schip vallen, en ondernemers voor wie de periode tot de TEK-vergoeding uitgekeerd wordt te lang duurt.”

