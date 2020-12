Gemeente Utrecht haalt investeringen naar voren om ondernemers te helpen

Wethouder Economische Zaken Klaas Verschuure was te gast bij DUIC in Zaken. Hij zei daar onder meer: “Anticyclisch investeren kan ondernemers helpen om nu alvast wat extra omzet te halen uit projecten die eigenlijk pas voor 2022 of nog verder vooruit, op de planning staan.”

“Het ondersteunen van ondernemers houdt natuurlijk een keer op?”, vroeg presentator Gert-Jan Jansen aan onze wethouder. Op een gegeven moment is de bodem van de gemeentelijke schatkist bereikt. Maar volgens de wethouder zijn er nog voldoende manieren om ondernemers te ondersteunen, zodat banen behouden blijven.

Een daarvan is om investeringen van de gemeente die voor de toekomst gepland staan, zoals groot onderhoud of bouwplannen, naar voren te halen.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

