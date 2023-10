De vierde editie van Hoofdbrekers: arbeidsomstandigheden binnen je onderneming

Op maandagavond 23 oktober vindt alweer de vierde editie plaats van Hoofdbrekers. Deze keer staat het thema ‘arbeidsomstandigheden binnen je onderneming’ centraal. Wat regel je binnen een Risico Inventarisatie en Evaluatie? Hoe organiseer je dit slim? Waarom is het verplicht? Wat brengt het je medewerkers? Hoe voorkom je onnodige boetes?

Deze aflevering wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Management Utrecht.



We gaan hierover in gesprek met Gert Dekker. Hij ondersteunt leden van INRetail bij het op orde brengen en/of houden van de RI&E en geeft overig advies op het gebied van Arbeidsomstandigheden en Arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zit in ieder geval ook Hans Berkhuijsen van Oil & Vinegar aan tafel.

De bijeenkomst waarbij ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum na sluitingstijd van de onderneming een hapje eten, netwerken en kennis uitwisselen, vindt deze keer plaats bij HUB Utrecht op Achter Clarenburg 23-25. De vorige editie is hier terug te lezen en te kijken. De vorige podcastaflevering is hier te beluisteren.

Aanmelden is meemaken en meepraten! [email protected]