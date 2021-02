In Utrecht opent volgende week een grote veganistische supermarkt

De 41-jarige Natascha de Rooij opent volgend weekend een veganistische supermarkt in de Utrechtse wijk Lunetten. Met 100 vierkante meter is deze Vmarkt naar eigen zeggen één van de grootste supermarkten van Nederland waar geen dierlijke producten worden verkocht.

De Rooij startte in juni 2019 een crowdfunding om geld op te halen voor haar supermarkt. Toen eenmaal het streefbedrag binnen was ging ze aan de slag in een deel van een pand aan de Amsterdamsestraatweg. “Daar moest veel gebeuren. Terwijl wij ons deel aan het opknappen waren, gebeurde er niks in de rest van het gebouw. Na een jaar van bloed, zweet en tranen zei de eigenaar opeens dat hij het hele pand op wilde knappen. Dat betekende dat wij er weer uit moesten.”

Verjaardag

De winkel aan de Amsterdamsestraatweg is dan ook nooit geopend geweest. Het slechte nieuws bereikte De Rooij op 15 december 2020, de dag van haar 41e verjaardag. “Niet iedere verjaardag is even leuk, maar deze was wel heel erg klote. Ik wilde toch snel een winkel openen en ben op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.”

Al snel kwam ze uit bij een pand aan het Zevenwouden. “Ik ben heel erg blij dat ik nu wel in Lunetten kan starten.”

Lunchroom

De Rooij wilde ook een lunchroom in haar supermarkt, maar daar wacht ze nog even mee. “Horeca moet voorlopig gesloten blijven. Het heeft dus geen zin om nu al een lunchroom te openen.” Daarnaast is er in het pand in Lunetten geen ruimte voor een lunchroom.

De Rooij blijft in de tussentijd dus verder zoeken naar een grotere locatie. Het is haar ambitie om in de stad te blijven. “Ik wil uiteindelijk aan de rand van het centrum een supermarkt openen, waar dus ook ruimte is voor een lunchroom. Ik woon zelf in Utrecht en mijn hart ligt hier.”

Volgende week zaterdag opent de Vmarkt in Lunetten. Vanwege corona is er geen groot feest. “Klanten krijgen wel een kleine attentie. Dj’s en cocktails moeten nog even wachten. Al zal ik zelf wel een vreugdedansje doen.”

Award

De Rooij timmert al een paar jaar aan de weg met de webshop Vmarkt. Ook organiseerde ze proeverijen en kookworkshops. In 2018 werd ze genomineerd voor de Vegan Awards in de categorie ‘beste (web)winkel’ en geselecteerd voor de ASN Wereldbank prijs. Ook is ze uitgeroepen tot V!va 400 vrouw in de categorie ‘Wereldverbeteraar’.