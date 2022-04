Interactief kartspel House of Karts in Utrecht haalt investering op van 1 miljoen euro bij Dragon’s Den

Het interactieve kartspel House of Karts heeft een investering van 1 miljoen euro binnengehaald. In het televisieprogramma Dragon’s Den was onderneemster Shawn Harris zo overtuigd van het succes van het kartspel dat ze besloot te investeren. Met het groeigeld kunnen de Utrechtse ondernemers hun concept in het buitenland uitrollen. Doel is om eind 2026 in binnen- en buitenland minimaal dertig franchisevestigingen te hebben.

House of Karts in het Utrechtse Transwijk is de eerste kartbaan in Nederland waar bezoekers kunnen racen en gamen tegelijk, doordat er allerlei spelelementen zijn toegevoegd. In de elektrische karts, die speciaal zijn ontworpen voor dit concept, kun je driften in de bochten en geef je gas en rem je met je stuur. Op het stuur zit ook een lcd-scherm, dat lijkt op een game-console. Daarmee kun je tegenstander met bepaalde acties afremmen door op het circuit items ‘op te rapen’.

Ondernemers Paul Kleine en Joëlle van der Pol willen deze nieuwe formule graag breder uitrollen. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. “We merken dat de vraag en het enthousiasme in Utrecht enorm zijn. Deze innovatie is voor een brede doelgroep toegankelijk en heeft veel potentie”, ziet Kleine.

Om die reden meldden ze zich aan voor Dragon’s Den, het televisieprogramma waar startups hun eigen bedrijf kunnen pitchen om een investering te bemachtigen. Onderneemster Shawn Harris was onder de indruk en stelde voor 1 miljoen euro te steken in het bedrijf tegen dertig procent van de aandelen. Daarmee gingen de Utrechtse ondernemers akkoord.

“Hier zijn we heel blij mee. Met Shawn en haar kennis van de internationale handel aan boord kunnen we nu met volle energie vooruit. Het groeigeld maakt het mogelijk onze internationale ambities waar te maken”, reageert Kleine. Het streven is namelijk om eind dit jaar een eerste franchise in Nederland te openen. Daarna volgt het buitenland. Eind 2026 moeten er dertig vestigingen zijn geopend, waarbij onder meer wordt gemikt op Europa. “Daarnaast willen we de Amerikaanse markt bestormen met de kennis van Shawn aan onze zijde.”

Het investeringsgeld wordt besteed aan uiteenlopende zaken. Ten eerste wil het bedrijf een ‘kart 2.0’ ontwikkelen. Deze nieuwe versie krijgt een nieuw stuur, extra spelelementen en een helm waar geluid doorheen komt. Dan gaat het bijvoorbeeld om feedback als je punten scoort of juist door de tegenstander wordt geraakt. Verder wordt geïnvesteerd in een grotere en betere voorraad. Er moeten meer accu’s en motoren komen, om zodoende sneller te kunnen anticiperen op de verwachte groei.

Dat is niet alles. “De kers op de taart moet een app worden waarmee iedereen op de telefoon vast op onze baan in Utrecht kan rijden. Zie het als een opwarmronde, als een kans om alvast een eerste score neer te zetten. Daarna krijg je de kans om deze score in real life te verbeteren.”