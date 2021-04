Jaarbeurs sloot 2020 af met ruim 12 miljoen euro verlies, maar kijkt hoopvol naar de toekomst

De Utrechtse Jaarbeurs heeft vorig jaar vanwege de coronamaatregelen 12,4 miljoen euro verlies gedraaid. In 2019 boekte het evenementencomplex nog ruim 12 miljoen euro winst. Ondanks het verlies ziet de Jaarbeurs de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De omzet van de Jaarbeurs is vorig jaar meer dan gehalveerd ten opzichte van 2019. In 2020 was de omzet namelijk 58 miljoen euro en een jaar eerder was dat nog 141 miljoen euro. Vanwege een succesvol 2019 en dankzij de steun van de overheid is de financiële situatie van de Jaarbeurs naar eigen zeggen nog steeds ‘solide’.

Bijzonder jaar

Albert Arp, CEO van de Koninklijke Jaarbeurs, noemt 2020 een van de meest bijzondere jaren uit de 104-jarige geschiedenis. “In het begin van het jaar zette de goede financiële trend, die we vanaf 2016 hadden ingezet, zich nog onverminderd voort. Daardoor gingen we gelukkig financieel topfit de crisis in en komen wij er ook weer fit uit.”

Als gevolg van de coronacrisis moest de Jaarbeurs vorig jaar reorganiseren. Het bedrijf heeft ongeveer 70 mensen ontslagen. Dat was ongeveer 15 tot 20 procent van alle werknemers. Ark zegt hier het volgende over: “Ingrijpen in het personeelsbestand konden we gelukkig lang uitstellen en tot een minimum beperken.”

Vertrouwen

De Jaarbeurs heeft in 2020 geïnvesteerd in veiligheid, digitalisering, technologie, duurzaamheid en innovatie. Ook ziet het bedrijf dat dochterondernemingen in onder meer Azië weer snel goede resultaten boekten toen zij de deuren weer konden openen. Hierdoor ziet de Jaarbeurs de toekomst met vertrouwen tegemoet.

“Ik zie ook dit jaar als een jaar van verder investeren en transformeren, om ook de komende jaren net zo succesvol te kunnen zijn als voor de crisis. Ook blijven we onverminderd doorwerken aan onze nieuwbouwplannen om de meest duurzame evenementenlocatie van Europa te worden, in een nieuw en bruisend Utrechts Beurskwartier”, aldus Arp.