Jan Willem Steunenberg: ‘Ik ben best teleurgesteld in het serviceniveau op veel vlakken in Nederland’

Wat is nu een buyin of een buyout? Dat vroegen we aan Jan Willem Steunenberg. Hij is mede-eigenaar van Essensor en oprichter van Leidsche Rijn Marketing. Hij vertelt in de nieuwste aflevering van DUIC in Zaken over aandelen, Essensor en het samenstellen van een testpanel.

Jan Willem Steunenberg heeft zichzelf vier jaar geleden ingekocht bij het bedrijf Essensor. Essensor is een marktonderzoekbureau. Het gaat om het testen van foodproducten en belangrijk is een representatief testpanel. “We hebben een zorgvuldig samengesteld testpanel. Samen met klanten stellen we een profiel op van waar de consumenten aan moeten voldoen. Dat zijn naïeve consumenten, dus niet getrainde panelleden.”

Dit panel moet minimaal zestig mensen hebben, maar dat kan zomaar oplopen tot wel vierhonderd testers. Steunenberg had al affiniteit met de foodmarket. Hij zat eerder al bij Gauchos en PepsiCo. “Ik ben begonnen met de Hotelschool en alles wat ik doe in mijn werk, doe ik met een hospitalitybeleid. Dat doe ik misschien anders, want ik ben best teleurgesteld in het serviceniveau op veel vlakken in Nederland. Ik denk niet dat Nederlanders het serviceniveau hoog in hun woordenboek hebben staan.”

Buyin of buyout?

Een buyin of buyout. Sommige mensen horen de termen dagelijks, anderen hebben er nog nooit van gehoord. Een buyout is als je als werknemer van het bedrijf een aandeel overneemt. Bij een buyin koop je aandelen van buitenaf het bedrijf. Daar zit meer risico aan vast, aangezien banken niet weten of diegene ervaring heeft in het bedrijf. Een buyin gaat niet altijd even gemakkelijk. Steunenberg: “Veel bedrijven zijn zeker bereid om te verkopen, maar de financiering gaat meestal best lastig. Met name als er geen voorraad is, dan staan de banken niet in de rij.”

DUIC in Zaken

Wil je meer weten over Essensor of Jan Willem Steunenberg? Kijk dan de nieuwe aflevering van DUIC in Zaken!

Kijk deze nieuwe aflevering van DUIC in Zaken op je gemak met een lekker kopje (Utrechtse) koffie! Meer afleveringen zien van DUIC in Zaken? Kijk via onze playlist DUIC in Zaken op YouTube! Delen van de uitzending stellen we enorm op prijs!

Wil je ook een keer aanschuiven bij DUIC in Zaken of heb je vragen of opmerkingen, mail ons op [email protected]