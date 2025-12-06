Jochem opent begin januari zijn eigen platenboutique in de Zakkendragerssteeg: ‘95 procent van wat ik heb is exclusief’

Wie nu door de ramen van het pand aan de Zakkendragerssteeg 8 naar binnen kijkt, ziet nog altijd knuffels, speelgoedauto’s en babykleding van kinderwinkel Little Wannahaves. Maar vanaf begin januari, wanneer Jochem Geerdink de sleutel krijgt en Jochem’s Record Boutique opent, ondergaat het pand een flinke metamorfose. Denk aan robuuste tafels met daarop kratten vol lp’s, foto’s van festivals en concerten aan de muur en een fijne ‘hangbank’ om muziek te luisteren. “Ik begin gewoon heel spartaans en vanuit daar kijk ik wat er bijkomt – misschien wel live-artiesten of signeersessies”, droomt Jochem hardop.

Een eigen platenzaak was niet per se een vooropgezet plan, vertelt hij. “Soms overkomen dingen je gewoon.” Maar echt verrassend is het niet: alleen al in zijn huis staan zo’n 4000 lp’s. “Bijna de helft van mijn huis staat er vol mee”, lacht hij. En dan zijn alle platen in zijn garagebox nog niet eens meegeteld.

Upbeatles

Samen met Pascal Ninaber presenteert Jochem inmiddels al een paar jaar de Upbeatles-quizen: online pubquizen over allerlei thema’s, van Harry Potter en Disney tot muziek en algemene kennis. Tijdens de coronaperiode, toen kroegen en cafés hun deuren moesten sluiten, nam de populariteit van de quizavonden sterk toe. “Per quiz deden zo’n vijf- tot zesduizend mensen mee”, licht Jochem toe.

Hoewel deelname gratis was, lieten veel mensen een donatie achter. “We kregen echt belachelijk veel donaties. Ik had nog nooit zoveel geld gehad in mijn leven.” Volgens zijn ouders was dit dan ook hét perfecte moment om een huis te kopen, maar hij dacht daar anders over: “Ik begon vinylplaten te sparen”.

Britney Spears

Met enige twijfel om het te delen, vertelt hij over een van die nieuwe aankopen: een album van Britney Spears. “Al is dit misschien niet heel goed voor mijn image”, grapt hij. In zijn eigen tijd luistert Jochem namelijk het liefst naar rock.

Albums van Britney Spears – een artiest die doorbrak in de late jaren negentig, toen vinyl minder populair was – zijn nauwelijks op lp verschenen. “Alleen de eerste twee albums waren nog een beetje op vinyl verkrijgbaar, de rest eigenlijk niet.” Dat maakte hem erg nieuwsgierig.

Na wat gegoogle kwam hij uit bij Urban Outfitters in Amerika, de kledingwinkel die ook een vestiging aan de Oudegracht in Utrecht heeft. “Zij brengen naast kleding ook vinyl uit”, vertelt Jochem. “Hele exclusieve vinyls.” Daar vond hij alle studioalbums van Spears, in allerlei “fancy kleurtjes”. Hij liet ze vanuit de VS naar Nederland importeren.

Urban Outfitters en Disney

Op Discogs.com, een platform waar je platen kunt kopen en verkopen, ontdekte Jochem al snel hoe gewild en zeldzaam de Urban Outfitters-edities zijn. “Ze maken vooral exclusief vinyl van artiesten die nu populair zijn, zoals Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter en Role Model – artiesten die uit de niet-vinyltijd komen.”

“Vervolgens kwamen ze nog net niet rennend naar mij toe om ze te kopen”

Ook de Amerikaanse Disney-vinyls trokken zijn aandacht, waarna hij ook die begon te importeren. De opbrengsten van de verkoop – als hij de platen al niet liever aan zijn eigen collectie toevoegde – investeerde hij in de aankoop van nieuwe platen.

Toen zelfs zijn garagebox te klein werd, besloot hij in augustus 2024 voor het eerst op platenbeurzen te gaan staan. Ook hier vielen zijn exclusieve Amerikaanse platen in de smaak. “Ik weet nog dat ik het vinyl van High School Musical voor het eerst aan mijn kraam had hangen. Van veraf zag ik mensen elkaar al aanstoten en wijzen”, vertelt hij. “Vervolgens kwamen ze nog net niet rennend naar mij toe om ze te kopen.”

Boutique

Steeds vaker kreeg Jochem de vraag of hij niet ook een eigen zaak had, tot hij dacht: waarom eigenlijk niet? “Toen ben ik op zoek gegaan naar winkelpanden in Utrecht en vond ik dit pandje in de Zakkendragerssteeg.”

Dat er al andere platenzaken in Utrecht zitten, baart hem geen zorgen. Een Plato aan de Voorstraat en een Variaworld aan de Oudegracht ziet hij dan ook niet als concurrenten. “Ik vind het meer een versterking. Ik kom er zelf ook graag en ze hebben me al veel succes gewenst.”

Toch koos hij wel bewust voor de naam Jochem’s Record Boutique. “Boutique geeft iets unieks, iets eigenzinnigs.” En uniek is het volgens hem zeker: “De Amerikaanse platen die ik inkoop, zijn bij andere zaken niet te koop. 95 procent van wat ik heb, is exclusief”.

‘Ik ben geboren in een huisje in de Zakkendragerssteeg’

Ter ere van zijn plek in de steeg heeft Jochem een speciale actie voor Utrecht-liefhebbers. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Utrechtse cabaretier en zanger Herman Berkien – bekend van het nummer Utereg me Stadje, waarin hij zingt: “Ik ben geboren in een huisje in de Zakkendragerssteeg” – overleed.

In overleg met Berkiens weduwe brengt Jochem het nummer volgend jaar opnieuw op single uit. “Een eerbetoon aan Herman.” De single verschijnt in rood en wit vinyl – de kleuren van Utrecht – en is exclusief in zijn winkel te koop. “Of er later nog meer nummers van Herman op single komen, weten we nog niet”, maar hij laat de optie in ieder geval open.

“De platenzaak wordt gewoon mijn dagbesteding”

Als voorproefje op de winkel organiseert Jochem op zaterdag 13 december een eigen platenmarkt in biercafé Oproer in Overvecht. Daar staan zo’n dertig tot veertig kratten met platen uit zijn oude voorraad. “Het klinkt misschien lullig, maar ik moet daar vanaf. Dus die platen – waarvan veel exclusief vinyl is – ga ik allemaal afprijzen. Dan heb ik ook weer wat ruimte in mijn opslag.”

Dat Jochem vanaf januari een nieuw avontuur start met zijn eigen platenboutique, betekent overigens niet dat de Upbeatles-quizen stoppen; daar gaat hij gewoon enthousiast mee door. “De quizen zijn vooral ‘s avonds, dus de platenzaak wordt gewoon mijn dagbesteding”, lacht hij.