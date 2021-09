Jonge Utrechtse ondernemers ontwikkelen verpakkingsvrije supermarkt per fiets

Vier jonge ondernemers rijden binnenkort door Utrecht met een mobiele supermarkt ‘LOOS’. Bij deze supermarkt kunnen Utrechters boodschappen zonder plastic verpakkingen kopen.

Saskia IJpema (23), Nayra van Lubek (20), Jiske de Jong (21) en Laurens Kok (24) delen een grote frustratie: als ze boodschappen doen bij de supermarkt, worden ze opgescheept met een hoeveelheid onnodig plastic. Daar willen ze vanaf.

Om Utrechters te helpen met minder plastic te gebruiken, ontwikkelen ze een verpakkingsvrije supermarkt. Hier halen de klanten hun producten los, of ze nemen het mee in hun eigen potten en trommeltjes. LOOS heeft echter geen vaste locatie, maar rijdt rond in een omgebouwde bakfiets.

Toevoer

“Zelfs als je goede voornemens hebt om je plastic gebruik te verminderen is het in de huidige markt erg lastig om dit te kunnen doen”, vertelt Saskia IJpema (23). “En dat terwijl plasticvervuiling een groot hedendaags probleem is. (…) We kunnen wel massaal gaan opruimen, maar dat heeft pas echt nut als we ook de toevoer verminderen.”

LOOS ontstond in november 2020, toen Saskia, Nayra en Jiske deelnamen aan het startersplatform Missie 030, een initiatief om ambitieuze jongeren kennis te laten maken met het sociaal ondernemerschap. Ze presenteerden hun plan: bij mensen thuis de voorraadkasten komen vullen. Vervolgens is ook Laurens bij de groep aangesloten.

Vrachtfiets

Het idee werd goed ontvangen en de vier begonnen met het ontwikkelen van hun onderneming. Dat mondde uit in een vrachtfiets van bijna vijf meter lang. De fiets, met de naam Silo, moet snel en flexibel zijn in een volle stad als Utrecht.

Nayra: “In Utrecht ben je veel flexibeler en sneller als je niet in het autoverkeer vast hoeft te zitten. Met deze fiets kunnen we makkelijk in elke wijk komen en dicht bij iedereen komen, zodat mensen gemakkelijk bij ons hun potten en zakjes kunnen komen vullen.”

Om het concept werkelijkheid te laten worden is LOOS nu bezig met een crowdfunding. In totaal is er 10.000 euro nodig om het concept van de grond te laten komen. De crowdfunding vind je op de website van LOOS.

Hieronder zie je het ontwerp voor de vijf meter lange vrachtfiets genaamd Silo.