Kerstaflevering DUIC in Zaken: terugblik op 2020

In deze speciale kerstaflevering van DUIC in Zaken blikken we terug op afgelopen jaar. Op 29 mei ging de eerste aflevering van het nieuwe ondernemersprogramma online en sindsdien zijn er meer dan 20 gasten langsgekomen in de studio, of ging de studio naar de ondernemers toe. Een aantal van die gasten kwam ook nu weer langs om te vertellen hoe het ze de afgelopen maanden vergaan is. Kijk mee naar de 23e aflevering van DUIC in Zaken.

In DUIC in Zaken praat presentator Gert-Jan Jansen – zelf al 28 jaar ondernemer – met ondernemers en ondernemende mensen uit de stad over dromen, ambities, innovaties, tips en worstelingen.

Heb je vragen, opmerkingen, aanvullingen of ideeën voor deze nieuwe reeks DUIC in Zaken? Grijp je toetsenbord en mail ons op [email protected]