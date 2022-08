Kildale Bikes in Utrecht repareert klassieke racefietsen: ‘Net een puzzeltje waar je niet alle stukjes van hebt’

In deze rubriek staat een Utrechtse ondernemer of onderneming centraal. Deze week: Kildale Bikes

Jasper Jochems is het liefst bezig het opknappen en repareren van racefietsen. Eerst met name klassieke racefietsen, die nog een stalen frame hebben, maar nu zijn ook nieuwere modellen welkom in zijn werkplaats aan de Europalaan in Utrecht. “Ik wil ervoor zorgen dat de klanten maximaal kunnen genieten van hun racefiets. Daarbij is het ook beter om de racefietsen te repareren, in plaats van de onderdelen te vervangen.”

Jochems begint in 2015 met het repareren van racefietsen. Dat doet hij dan nog op zijn studentenkamer aan de Maliesingel. Hij koopt twee fietsen en sleept ze mee naar drie hoog. Met een setje gereedschap van de Aldi gaat hij aan de slag. Het leren opknappen van de fietsen is een proces van vallen en opstaan, maar met de hulp van uitleg op Youtube krijgt hij het onder de knie. Hij besluit te beginnen met Kildale Bikes en van daaruit groeit het verder.

De studentenkamer wordt na verloop van tijd te klein. Jochems besluit dan op zoek te gaan naar een werkplaats. Die vindt hij aan de Europalaan. “Via een kennis kwam ik hier terecht en het was ook meteen raak. Het is een fijne ruimte die ik zelf kan indelen. Het is in een oud kantoorpand dat later wordt gesloopt voor de bouw van de wijk Merwede, dus alles mag ook lekker vies worden. Ook heb ik goed contact met andere ondernemers die hier werken, anders dan op een studentenkamer. Dat maakt het een stuk leuker.”

Puzzeltje

Jochems repareert alleen racefietsen, met een kapotte opoefiets hoef je het bij Kildale Bikes niet te proberen. “Mensen gaan anders met hun racefiets om, daar zijn ze zuinig op. Met een racefiets maak je avonturen mee en ga je eropuit. Met een stadsfiets rijd je naar de supermarkt, waar je ‘m in een volle stalling zet met een groot kettingslot dat de lak beschadigt. Soms krijg ik een vakantiefiets binnen die al wel 10.000 kilometer gemaakt heeft. De eigenaar wil ‘m dan zo goed mogelijk laten opknappen, zodat ‘ie nog eens 10.000 kilometer kan rijden. Dat is zo mooi om te doen. Het repareren van klassieke racefietsen is net alsof je een puzzeltje moet maken waar je niet alle stukjes van hebt. Het is lastiger om onderdelen en gereedschap te vinden.”

Tevreden

Een specialistisch klusje, dus, waarvoor aardig wat wielrenners bij Kildale Bikes komen. “De agenda zit nu aardig vol”, laat Jochems weten. “Ik heb veel terugkomende klanten en ik krijg ook steeds meer nieuwe klanten. Ik houd altijd in gedachten: een tevreden klant neemt een nieuwe klant mee. Tevredenheid van klanten betekent soms ook dat je een goed verwachtingsmanagement moet hebben, zodat klanten weten wat ze kunnen verwachten. Sommige dingen kun je eenmaal niet meer repareren, dan is het beter om het te vervangen.”

Nu Kildale Bikes goed loopt, wordt het tijd om wat verder vooruit te gaan kijken. Een extra werknemer en een grotere ruimte zouden de volgende stappen kunnen zijn, zeker nu de focus iets minder op klassieke racefietsen te leggen. Lachend zegt hij: “Maar die stadsfietsen, die komen er nog steeds niet in.”