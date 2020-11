Leegstaande panden in Utrechtse binnenstad worden omgetoverd tot inpakwinkels

Drie leegstaande panden in de Utrechtse binnenstad worden in december gebruikt als inpakwinkel. Volgens Centrum Management Utrecht (CMU) worden hiermee meerdere vliegen in één klap geslagen.

De inpakwinkels komen op de Lijnmarkt 27, Vinkenburgstraat 1-3 en Steenweg 22. CMU zegt blij te zijn dat er weer een tijdelijke invulling is gevonden voor deze leegstaande panden.

Daarnaast hoeven de winkeliers in de binnenstad niet zelf meer de cadeaus in te pakken. “Doordat ondernemers zelf de optie hebben om de inkopen niet in de eigen winkel in te pakken kunnen ondernemers meer klanten bedienen binnen de tijden waarin ze open zijn”, aldus CMU.

Tot slot noemt CMU het een voordeel dat ze bezoekers de service kunnen aanbieden dat hun inkopen voor de feestdagen feestelijk worden ingepakt en dat ermee wordt bijgedragen aan spreiding van het winkelend publiek.

Openingstijden

De drie inpakwinkels zijn op donderdag 3, 10 en 17 december, en op vrijdag 4, 11 en 18 december tussen 16.00 en 20.00 uur geopend. Op 21 december zijn de winkels tussen 14.00 en 18.00 uur te bezoeken, op 22 december tussen 13.00 en 16.00 uur en op 23 december tussen 16.00 en 20.00 uur.

CMU roept ondernemers op mee te helpen met de bekendheid van de inpakwinkels. “Verwijs je klanten tijdens deze tijden vooral door naar één van de inpakwinkels of vermeld de openingstijden van de inpakwinkels in je winkel of online op je website of eigen social media-kanalen.”