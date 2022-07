Léon van Green Side hergebruikt werkbladen van Utrechtse achtstegroepers in notitieboekjes

Na zijn studie in Utrecht was het ook voor Léon Polman tijd voor een grote schoonmaak: alle oude paperassen en artikelen konden worden geruimd. “Na een uur opruimen zat ik met allemaal oud papier: oude versies van scripties, verslagen en artikelen. Heel veel papier van jaren studie die ik niet meer nodig had. Er lag een grote stapel op de keukentafel en ik vond het eigenlijk zonde om die weg te gooien, deels vanwege de duurzaamheid en deels uit nostalgie. Al dat werk, al die kennis die daarop staat. Ik besloot even te kijken naar wat ik er nog mee kon doen.”

Het viel Léon op dat veel papier maar aan één kant was bedrukt. Maar die andere kant van het papier was nog makkelijk een keer te gebruiken. “Ik ben een fervent gebruiker van notitieboekjes. Ik ben dus dezelfde week nog naar de printshop gegaan. Heel enthousiast legde ik mijn stapel oud papier op de balie met de vraag of ze die konden inbinden. De medewerkers van de printshop moeten hebben gedacht: wat komt hij hier doen? Ze lieten me nog weten dat het goedkoper was om een nieuw boekje te kopen.” Desondanks zet Léon zijn idee voort: een notitieboekje van eenzijdig bedrukt papier.

A4-vellen voor de boekjes worden ingezameld bij basisscholen. De regel is: er mogen geen persoonsgegevens of andere gevoelige informatie op staan. “Daarom halen we het papier ook standaard op bij scholen en niet bij kantoren. Op kleurplaten heb je een kleinere kans om gevoelige gegevens te vinden dan op notulen en kalenders.”

De A4’tjes gaan dan door de helft, voor een boekje op A5-formaat. Met een ringband worden ze bij elkaar gehouden. “Het is grappig om te zien: mensen beginnen hun boekjes altijd met elkaar te vergelijken”, lacht Léon. Bij de één zijn de kleurplaten uit een Utrechtse kleuterklas te zien, de ander vindt de rekensommen van een achtstegroeper op de achterkant van het papier. “Dat vind ik een echt pluspunt. Dat maakt het super zichtbaar dat het duurzaam is.”

Inbinden

Het inbinden van de boekjes gebeurt op een lokale werkplaats met ambulant begeleiders voor volwassenen. “Het inbinden bij de printshop was inderdaad niet de beste optie. Toen kwam ik op het idee om bij een werkplaats langs te gaan. Met een boekje in de hand kwam ik binnenlopen en vroeg: kan dit hier? De begeleidster die er toen was, wilde het wel proberen. Later ben ik met een inbindmachine, mijn eerste investering, naar de werkplaats gefietst. Gewoon om een middagje uit te proberen.” Het inbinden van de notitieboekjes viel al snel in de smaak bij veel van de ‘papierhelden’.

Green Side is nu al in vier steden actief. Naast Utrecht zijn dat Houten, Wageningen en Groningen. En in deze steden worden al redelijk wat bestellingen geplaatst. Léon: “De notitieboekjes met een gepersonaliseerde voorkant zijn ideaal voor kerstpakketten en relatiegeschenken. We hebben het daarom vaak druk aan het eind van het jaar, terwijl het in januari en in de zomer rustiger is.” Voor de mensen die in de werkplaats de boekjes inbinden zijn de pieken soms wat moeilijker te overzien, merkt Léon. “Deze mensen hebben juist behoefte aan rust en regelmaat. Het is voor hen fijn om op dezelfde momenten van de week het werk te doen.”

Crowdfunding

Waarom zou Green Side niet gewoon machinaal de boekjes inbinden? “Ik zie hoeveel plezier en trots het de mensen van de werkplaats geeft om deze boekjes te maken. Dat maakt het een belangrijk onderdeel van ons concept. Daarom wil ik liever nadenken over hoe ik het beter kan inpassen, dan dat we meegaan in de trend ‘vandaag besteld, morgen in huis’. Green Side is daarom via het platform CrowdAboutNow een crowdfunding gestart.

“We zoeken ambassadeurs, om een stukje voor te financieren. Als ze nu betalen, dan krijgen ze twee keer in het jaar een Green Side-box. Zo kunnen de ambassadeurs erbij helpen om het werk op een flexibele en voorspelbare manier aan te bieden. Daarmee geven ze direct steun aan een lokale Utrechtse werkplaats en de papierhelden krijgen meer ruimte om de notitieboekjes te maken.”