Lindsey Bennett-Hoesen van MAESONS: ‘De wereld van barbershops kan een mannenwereld zijn’

Lindsey Bennett-Hoesen en Maeson Bennett runnen sinds 2019 een men-experience, bestaande uit een barbershop, Menicures® (manicure- en pedicurebehandelingen voor mannen) en sportsbar MAESONS, aan de bruisende Voorstraat. Dat doen ze samen met oud-profvoetballer Michel Vorm. MAESONS is een drukbezochte plek, maar waarom willen mensen juist híer zo graag in de stoel?

In de deuropening van Maesons verschijnt Lindsey met een vrolijk gezicht. Door het sportgedeelte loopt ze naar een cafésetting, met een strakke bar en tafels. Dan pas begint het op een barbershop te lijken. Acht grote stoelen staan daar, met eveneens grote spiegels ertussenin. Links is een deel voor het wassen en achter in de zaak is een fotohoek.

Lindsey wijst naar een iets vergeelde foto van een kleinere barbershop. “Twaalf jaar geleden zijn Maeson en ik begonnen met een zaak in Overvecht. Mensen kwamen graag bij ons terug. Het werd al snel een soort buurtkapper, niet precies wat wij voor ogen hadden. We besloten om naar het centrum te verhuizen.” Ze wijst naar een andere foto. “Daarna openden we ook aan de Predikherenstraat, maar dat werd al snel te klein. Sinds 2019 zitten we hier aan de Voorstraat.”

Match

Vanaf dan vormen Lindsey en Maeson een team met Michel Vorm. “Hij was gestopt met voetbal en op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat veel oud-voetballers dan doen, is beleggen, maar dat wilde hij niet. Maeson en Michel kenden elkaar al langer en Michel zijn vader had vroeger een kapperszaak. Eigenlijk was het de perfecte match.”

“We knippen in principe alleen mannen, maar we zijn daarin wel heel inclusief”, gaat Lindsey verder. “Zeker de wereld van de barbershops kan best wel een mannenwereld zijn. Ook binnen de mannelijke wereld moet er veel diversiteit zijn, op het gebied van de leeftijd en gender.” Ze vertelt dat er bij MAESONS laatst een transman de zaak binnenstapte. “Die wilde graag voor het eerst een mannelijk kapsel laten knippen. Een spannend moment. Aan de andere kant zijn er ook genoeg mannen met een langer kapsel die hier hun haar laten bijpunten.” En de vrouwen? “Het is hier zo ingericht dat terwijl de mannen zich hier laten knippen, de vrouwen lekker even kunnen zitten en wat kunnen drinken.”

Training

Iedereen die bij MAESONS komt werken, krijgt een training van Maeson zelf. “Dat geldt dus ook voor mensen die al een paar jaar ervaring als kapper hebben; die worden op hun werk beoordeeld en waar nodig krijgen ze extra training.” Zo willen de ondernemers ervoor zorgen dat al hun barbers een bepaald niveau hebben. “Mensen met een goede opleiding, kunnen heel geschoold zijn, maar toch niet goed kunnen knippen. Je moet goed kijken naar wat iemands haar nodig heeft, naar de vorm van het hoofd en uiteraard wat de klant wil.”

“We hebben liever dat er vijf goede barbers aan het werk zijn, dan dat alle acht de stoelen bezet zijn.” Kwaliteit leveren, en anders niets. Het is een belangrijk streven van de eigenaars van MAESONS. En dat geldt niet alleen voor de knip- en scheerbeurten die ze geven, maar ook voor de ‘Menicures®’: pedicures en manicures voor mannen. De speciale ruimte voor de Menicures® is tijdelijk gesloten, vanwege corona. “We willen echt kwaliteit bieden. Als dat niet lukt, dan maar niet. Anders is het alleen maar zonde.”

Rust

Service staat bij Lindsey en Maeson hoog in het vaandel. “Waar we goed aan hebben gedaan, is het aannemen van een floormanager. Iemand die de klanten begroet, ze even wat te drinken geeft en andere zaken regelt. Veel andere ondernemers zouden zeggen dat we gek zijn, maar dat geeft zoveel rust. Vooral voor onze kappers. Zo kunnen ze echt doen waar ze goed in zijn.”