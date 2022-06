Lola (17) opent eigen bloemenwinkel: ‘Ik wist al op mijn veertiende dat ik dit wilde doen’

De deuren van de bloemist aan de Verlengde Houtrakgracht 339 waren een tijdje dicht, maar Lola Visser (17) heeft ze weer wagenwijd opengezet. De piepjonge Utrechtse onderneemster heeft op zaterdag 4 juni haar eigen bloemenwinkel geopend: Lola’s Bloemenwereld.

De zonnebloemen en de pioenrozen zijn op hun mooist in deze tijd van het jaar. Maar ook wat andere soorten betreft: verse bloemen op de salontafel blijven voor de meeste mensen een feestelijk gezicht. Ook Lola Visser (nog een paar dagen 17 jaar oud) kan er niet genoeg van krijgen. Sinds haar veertiende draait voor haar alles om bloemen.

Korenschoof

Visser is al tijden helemaal thuis in de bloemenwereld. In de lesbanken zitten is niet voor haar weggelegd, merkte ze, maar het is toch echt in de schoolklas dat ze kennismaakte met de bloemsierkunst. “Ik kreeg op school bloemles en dat vond ik heel erg leuk. Mijn docent vroeg me toen of ik niet iets met bloemen wilde gaan doen”, vertelt Visser. En zo geschiedde.

Na de bloemlessen gaat ze op haar veertiende stage lopen bij een bloemist op de markt. Daarna begint Lola Visser aan de opleiding Bloem, Groen en Styling. “We startten de opleiding met het maken van boeketten. Maar ja, dat kon ik toen al. Daarna begon het lastiger te worden en leerden we bruidsboeketten en rouwstukken maken.” Waar je altijd op moet letten bij het binden van een boeket? “Dat je de bloemen korenschoof bindt. De bloemen staan dan gekanteld in de vaas in plaats van rechtop.”

Autorijden

Ondertussen runt ze de bloemenzaak in winkelcentrum Parkwijk, voorheen Bloemenmagazijn Johan. Helaas valt in april van dit jaar het doek voor dat familiebedrijf. Het gaat failliet en Visser dreigt zonder werk te komen te zitten. “Ik deed toen eigenlijk al precies wat ik nu doe, dus besloot ik om het zelf door te zetten.” De Utrechtse besluit haar eigen winkel te beginnen. “Eigenlijk wist ik al op mijn veertiende dat ik dit wilde doen. Ik run de winkel helemaal alleen. Dat betekent dat ik 60 uur per week hier ben en ook de inkopen doe.”

Jong ondernemen is niet helemaal zonder haken en ogen, ontdekte Visser. Zo blijkt het aansluiten van een pinapparaat voor de bloemenwinkel iets ingewikkelder dan gedacht. “Het is lastig om als zeventienjarige een onderneming te starten, want je wordt nergens toegelaten. Ik heb het geluk dat mijn bestellingen bij mij worden bezorgd, want ik kan niet autorijden. Mijn familie helpt me dan ook met bezorgen van bestellingen aan klanten.”

Volle agenda

Met andere ondernemers zegt Visser overigens goed contact te hebben en daar is ze erg blij mee. “Zij zijn natuurlijk zelf ondernemer en begrijpen het wel als er iets is. Ze gunnen het me denk ik ook wel.” Hetzelfde mag gezegd worden van de klanten die in winkelcentrum Parkwijk bloemen halen. “Het gaat nu al heel goed. Er lopen veel mensen binnen en mijn agenda voor bruidsboeketten en rouwstukken zit al bijna vol.”