Maar liefst 1557 Utrechtse bedrijven maken gebruik van NOW-regeling

Het UWV heeft deze week de namen van alle bedrijven gepubliceerd die in de derde ronde gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). In die lijst staan 1557 Utrechtse bedrijven.

Het UWV heeft de lijst gepubliceerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van de bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling wordt een deel van de loonkosten vergoed. Hiervoor moet echter wel de verwachting zijn dat de ondernemers ten minste 20 procent omzet verliezen vanwege de coronamaatregelen.

Vanaf maart tot en met september vorig jaar zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Sinds 1 oktober 2020 geldt NOW3. Volgens de Rijksoverheid is deze regeling onderdeel van een steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor onder andere scholing.

Jaarbeurs

In de lijst die maandag is gepubliceerd is ook terug te zien hoeveel de bedrijven al aan voorschot hebben ontvangen. Zo heeft Jaarbeurs B.V. een bedrag van 2.485.638 euro gekregen en NS Stations B.V. 2.626.125 euro.

Het bedrijf dat in Utrecht staat geregistreerd en tot nu toe het minst heeft ontvangen tijdens de NOW3 is Ye. Deze onderneming heeft 111 euro aan subsidie gekregen.

Bekijk hier de volledige lijst van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van NOW3.