Mediabedrijf Blendle verhuist naar nieuw kantoor aan het Vredenburg in Utrecht

Het mediabedrijf Blendle verhuist binnen Utrecht en neemt zijn intrek in een pand aan het Vredenburg. Hiervoor was Blendle ruim vijf jaar gevestigd in Hoog Catharijne aan de Catharijnesingel.

Blendle’s keuze voor Utrecht was toentertijd geen bewuste locatiekeuze. Ze konden hier toevallig een gunstige plek vinden. Oprichter Alexander Klöpping vertelde in 2016 achteraf blij te zijn met hun keuze voor Utrecht in plaats van Amsterdam.

“In Utrecht loopt het ‘gemiddelde van Nederland’ rond en dus is het een zeer bruikbare locatie voor experimenten voor het verbeteren en ontwikkelen van hun tech en media diensten”, is in een persverklaring te lezen. “We zitten veel minder in een bubbel dan in Amsterdam.”

Post-corona

Nu vijf jaar later was het bedrijf op zoek naar een nieuwe kantoorlocatie, met als vertrekpunt de uitkomsten van een personeelsonderzoek ‘post-corona’.

“Omdat iedereen aangeeft minstens de helft van de week te willen blijven thuiswerken, blijkt vooral behoefte aan een fysieke ontmoetingsplek voor quality time met elkaar tijdens en ná werktijd”, zegt Blendle-woordvoerder Jeroen Amelsbeek.

Het pand aan het Vredenburg 24 kwam op het juiste moment beschikbaar. Amelsbeek: “Lekker veel daglicht, op loopafstand van het Centraal Station, makkelijk bereikbaar voor collega’s die op de fiets komen en fijne horeca in de buurt”.

Blendle is een Nederlandse digitale nieuwskiosk, opgericht door Alexander Klöpping en Marten Blankesteijn in 2014. In 2020 werd het mediabedrijf verkocht aan het Franse Cafeyn. Met een team van ongeveer vijftig mensen werken ze vanuit hun Utrechtse hoofdkantoor. Op dit moment zijn ruim 80.000 mensen geabonneerd op Blendle Premium in Nederland en België.