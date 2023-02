Milan van Dun miste in Utrecht plek om ‘s nachts goede vegetarische snack te scoren en begon snackbar Last Vegas

Nog geen twee jaar geleden opende Milan van Dun (32) de plantaardige snackbar Last Vegas in de binnenstad van Utrecht. Vanaf 1 april komt daar een foodtruck op het Utrecht Science Park bij. “Hardlopers? Onze kapsalon, bitterballen en frietje rendang”, aldus de Utrechtse ondernemer. “Alles wat we bereiden, is veganistisch.”

Als vegetariër miste Van Dun een plek in Utrecht om ‘s nachts een goede snack te kunnen scoren. Hij grapte wel eens tegen vrienden: “Ik begin zelf wel een nachtsnackbar voor vegetariërs.” Die grap mondde uit in een serieus businessplan. “Ik was vooral een fanatiek bezoeker van de horecagelegenheden in Utrecht en omstreken, maar ik had zelf nog nooit in de horeca gewerkt. Het ondernemerschap sprak mij daarnaast wel aan, maar uit eerdere ideeën lukte het me niet een goed salaris te halen. Ik had met mezelf afgesproken dat ik in loondienst zou gaan, totdat ik een idee had dat een succes zou worden”, reageert Van Dun op de vraag of hij altijd al passie had voor horeca en ondernemen. Na het afronden van de master economische geografie op de Universiteit Utrecht, ging hij aan de slag als beleidsadviseur.

Opening

Na een jaar verlaagde Van Dun zijn werkweek als beleidsadviseur van zesendertig naar achtentwintig uur per week. De overige uren besteedde hij aan zijn ondernemersplan en deed hij ervaring op als medewerker in Utrechtse snackbars. “De plannen waren al heel ver uitgewerkt. Ik was al met de voormalige eigenaar van het pand op de Korte Jansstraat in gesprek, totdat we in de eerste lockdown terechtkwamen. Ik heb de plannen toen in de ijskast gezet. Pas nadat er een vaccinatie op de markt kwam, dacht ik: ‘Dit is hét moment om in actie te komen.’ Van Dun opende in het voorjaar van 2021 zijn vestiging in de binnenstad.

“De eerste vaccinaties bleken helaas niet het einde van de coronapandemie. Het eerste jaar na de opening zaten we hier nog midden in. Door de lockdowns hebben we ons in de beginfase vooral gefocust op bezorging. Het is echter lastig om zonder naamsbekendheid online je producten te verkopen. Daarnaast is het veel leuker als mensen bij de snackbar een hapje komen eten, in plaats van dat je het eten inpakt en de klant het op afstand moet opeten.”

Veranderingen

In korte tijd is er voor Van Dun veel veranderd. In eerste instantie was zijn snackbar als nachtconcept bedoeld. Inmiddels is dat uitgebreid tot een dag- en nachtzaak met twee verschillende kaarten: één uitgebreide kaart tot 21.00 uur ‘s avonds en één eenvoudigere kaart tot 4.00 uur ‘s nachts. Van Dun: “In het weekend zijn we tot diep in de nacht geopend. Dan komen er veel enthousiaste vaste gasten een kapsalon of frietje rendang eten.”

De snackbar begon als verkooppunt voor vegetarische producten, maar is inmiddels veranderd in een volledig veganistische snackbar. Dat komt enerzijds door het sterk toegenomen aanbod aan vegan producten bij leveranciers. Daarnaast komt het door een persoonlijke verandering bij Van Dun. “Toen ik Last Vegas begon, was ik vegetariër. Inmiddels eet ik vrijwel volledig veganistisch.

Foodtruck

Vanaf 1 april komt er voor Van Dun een foodtruck bij. Samen met drie andere foodtruckondernemers mag hij de komende twee jaar zijn producten verkopen op het Utrecht Science Park (USP). Dat is bepaald nadat studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht mochten stemmen op foodtrucks die ze graag op de campus zouden zien. Van Dun: “Het is leuk om te zien dat de huidige generatie studenten bewust kiest voor een partij die volledig vegan is. Dat was in mijn tijd waarschijnlijk wel anders geweest. Veel van onze vaste gasten studeren of werken op het USP, dat heeft zeker bijgedragen. Daarnaast waren de jongens van mijn oude dispuut zeer enthousiaste ambassadeurs tijdens de verkiezingsweken. De foodtruck staat al klaar en moet alleen nog worden bestickerd.”

Naast de vestiging op de Korte Jansstraat en de foodtruck op het Utrecht Science Park, blijft Van Dun dromen. “In de toekomst zou ik graag een vegan restaurant willen openen met meer zitplekken. Voor nu focussen we ons op de foodtruck, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het restaurant er ooit gaat komen.”