Modeontwerper Stijn Koks zet zijn eigen universum op de catwalk met ‘Knights of Nostalgia’

Gepantserd met spijkerstof en chanel-achtige patronen lopen de modellen door een donker woud van dode takken en tv’s die er als groepjes paddenstoelen omheen staan. Ze dragen de debuutcollectie van de Utrechtse modeontwerper Stijn Koks, en lopen door de hal bij de Nijverheid, waar ook Koks zijn atelier is gevestigd.

Voor de collectie, Knights of Nostalgia, putte hij inspiratie uit Rappers Lil Peep en Lil Uzi Vert, Lord of the Rings en Star Wars, en kunstenaars als Marcel Duchamp. “Ik had altijd de droom een eigen universum te creëren”.

De interesse voor mode begon toen Stijn voor het eerst kleedgeld kreeg. Zijn klasgenoten gingen naar Jack & Jones, maar dat zag hij niet zitten. “Dus toen kocht ik gewoon goedkope broeken bij de H&M. En toen heb ik die verknipt en zelf dingen van gemaakt. “En op een gegeven moment werd dat eigen broek.” Toen hij de naaimachine onder de knie kreeg, kwamen de reacties binnen. “’Wow vet, waar heb je die broek vandaan?’ Toen kwam ik er langzaam achter dat ik misschien wel mode wilde ontwerpen.”

Op naar de kunstacademie dus. Zowel naar die in Den Haag als een korte periode aan de gerenommeerde Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen.

“Je leert er het vakmanschap van kleding maken, maar ook vooral de artistieke kant. Wat wil jij uitdragen, en met welke vormen doe je dat? Daar leer je langzaam je eigen signatuur ontwikkelen. Mode is direct een vorm van expressie, het is meteen zichtbaar hoe je je voelt. Het is hoe je jezelf aan de wereld wil laten zien.”

Science fiction als inspiratie

En dat lukte tijdens zijn opleiding en stages nog niet zoals Stijn het graag wilde. Dus begint hij onder zijn eigen naam zijn eigen label. “Nu ik voor mezelf begonnen ben, heb ik voor het eerst vrij spel waarin ik voor het eerst exact de wereld kan neerzetten die ik in mijn hoofd heb.” Die is gevormd door de dingen waarmee hij opgroeide. “Science fiction, Star Wars, Lord of the Rings en dat soort dingen. En rappers Lil Uzi Vert, Playboi Carti, Lil Peep. Daar ben ik echt fan van. Daarmee ontstaat toch een soort smaak.”

Stijn omschrijft zichzelf als een ‘grote gebaren man’, en zijn inspiratie komt dan ook duidelijk terug in zijn werk. Het is terug te zien in zijn show. Modellen lopen met zwaarden en staffen. De donkere, retro-tech doet denken aan het interieur van Star Warsruimteschip Millenium Flacon, Lichtroze klexing met zwarte sterren refereert aan de outfits van Lil Peep.

Het is de houding van de rapper die Stijn het meeste in hun aanspreekt. “Ze hebben een soort attitude van ‘ik doe wat ik wil en het boeit me niet zo heel veel wat jullie ervan denken’. Misschien zou je kunnen zeggen dat het iets minder relevant is hoe ze eruitzien en dat het meer draait om de muziek. Maar door de komst van social media is dat allemaal één. Dus je bent het totaalplaatje”

KIND

“Ik denk dat je altijd een beetje speels en dicht bij je innerlijke kind moet blijven” zegt Koks. “De collectie heet Nights of Nostalgia (Ridders van de Nostalgie, red.) en dat zijn ook een soort beschermengelen van de jeugd ofzo. Lekker blijven dromen, lekker blijven fantaseren.”

Daar zit ook de inspiratie die hij haalt uit de Ready Mades van Marcel Duchamp. “Dat zijn gewoon dagelijkse objecten die iedereen een beetje voor lief neemt.” Door ze in een andere context te plaatsen, krijg je een heel ander. Kun je daar een heel ander verhaal mee vertellen.

“Er zitten ook elementen in die ik gewoon cool vind.” Daar zit volgens Koks een verschil met de kunstacademie. “Daar moet je elke hoek en elke steek verantwoorden. Dat moet je niet groter maken dan het is.”

En nu verder

Nu de show geweest is, is voor Koks het eerste hoofdstuk af. “Voorlopig ben ik veel bezig met niet creatieve dingen zoals wat meer marketing en wat meer bereik te creëren bij het publiek dat ik voor ogen heb.” Ook zullen elementen uit zijn show langzaam in producten op zijn website terechtkomen.

Ik hoop uiteindelijk om als modeontwerper serieus te nemen. Ja, genomen te worden door mensen in de sector die er toe doen. Maar over het algemeen hoop ik dat ik een soort fanbase opbouw die wel wat dingen van me zou willen kopen.

“Het is ook wel een rollercoaster hoor, voor jezelf beginnen, want het gaat met hoge pieken, diepe dalen. Tot nu toe heb ik het gedaan met gespaard geld en een prijs die ik heb gewonnen met mijn afstudeercollectie. Ik heb die risico’s genomen en nu heb ik mezelf neergezet.”