Monteurs in Utrecht op pad met nieuwste bakfiets; eentje met eigen zonnepanelen

Bakfietsen zijn al niet meer uit het straatbeeld van Utrecht weg te denken, maar er komt nog een variant bij; eentje die eigen zonnepanelen heeft om elektriciteit op te wekken. Monteurs van Ziggo rijden vanaf deze maand met de SunRider naar klanten in het centrum.

De SunRider is een van de eerste bakfietsen in de wereld met eigen zonnepanelen. De panelen helpen mee om de accu van de fiets op te laden. Zodoende kunnen ze helpen ‘de druk op het overbelaste elektriciteitsnet te verminderen’ en wordt het bereik groter. De fietsen zijn bedacht door het Nederlandse bedrijf Need The Globe uit Amersfoort.

Omdat het centrum van Utrecht niet ideaal is voor bestelbusjes, is VodafoneZiggo een proef begonnen met de SunRider. Monteurs van het bedrijf gebruiken de elektrische driewielers om bij klanten te komen. Het laadvermogen is 150 kilogram en de fiets heeft een volume van 1m3.

Uitstootvrij

Utrecht, en andere steden, willen dat de bevoorrading in binnensteden in 2025 volledig uitstootvrij is. Marloes Timmerman van VodafoneZiggo zegt op de bedrijfswebsite: “We willen nu alvast doorpakken om vóór 2025 in alle ingestelde milieuzones te voldoen aan de nieuwe eisen. De SunRider gaat al een stap verder, niet alleen gaan we de stad in vrij van emissie, de batterij wordt ook nog eens autonoom opgeladen met schone energie.”

De fiets verzamelt ook allemaal gegevens om een ‘perfecte’ balans te vinden tussen snelheid, klantvriendelijkheid, energieopbrengst, energieverbruik en gezondheid.