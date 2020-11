Moveshelf, Channable en Tover winnaars van eerste startup van het jaar verkiezing

De Utrechtse starups Moveshelf, Channable en Tover zijn de winnaars van de eerste startup van het jaar verkiezing. De verkiezing werd georganiseerd door StartupUtrecht in samenwerking met verschillende investeerder en bedrijven.

Moveshelf won de titel in de categorie ‘early stage’, dit zijn bedrijven die tussen de 1 en 5 jaar oud zijn. Het bedrijf ontwikkelt software waarmee beweging van mensen nauwkeurig in 3D kan worden weergegeven, waardoor onderzoek en revalidatie in ziekenhuizen aanzienlijk kan worden versneld. De jury voorziet dat de innovatie die Moveshelf heeft ontwikkeld, van veel betekenis gaat zijn voor patiënten en artsen.

De eerste prijs in de categorie ‘later stage’ (bedrijven die tussen de 6 en 10 jaar oud zijn) werd gedeeld door Channable en Tover. De jury was onder de indruk van de enorme groei in werkgelegenheid dat technologiebedrijf Channable, dat digitale toepassingen voor ecommerce-bedrijven ontwikkelt, heeft laten zien.

Tovertafel

Tover verdiende volgens de jury een gelijke waardering. Het bedrijf ontwikkelt op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde game-toepassingen. Met hun ‘tovertafel’ stimuleren zij hersencapaciteit van mensen met Alzheimer.

De jury was van oordeel dat Tover laat zien dat het bedrijfsleven voor mensen waardevolle digitale toepassingen ontwikkelt, en dat die wereldwijd gewaardeerd worden.

Aan de verkiezing deden zo’n zeventig bedrijven mee. “Utrecht is de tweede startup-regio van Nederland, en dat zagen we terug bij deze competitie: de concurrentie was enorm en op al deze bedrijven kunnen wij als regio trots zijn”, aldus Heerd Jan Hoogeveen, directeur StartupUtrecht.