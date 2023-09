Na 43 jaar verkoopt Mary haar snoepwinkel Drop-Inn in Utrecht: ‘Aan een klant, hoe leuk is dat’

Mary de Bruijn heeft na 43 jaar haar snoepwinkel in de binnenstad van Utrecht verkocht. Vorig jaar liet ze weten er na ruim veertig jaar mee te gaan stoppen en op zoek te zijn naar een opvolger. Die heeft ze nu gevonden: een klant van Mary wordt de nieuwe eigenaar van de winkel op de Vinkenburgstraat.

In en voor de winkel staan borden waar ze haar stoppen op aankondigt, ‘Het zit d’rop’, en haar klanten bedankt voor de ‘prachtige jaren’.

Ze krijgt enorm veel reacties op het nieuws. Zo zijn er klanten die bloemen en wijn komen brengen of haar kaarten sturen, zegt Mary. “Een klant kwam een zelfgemaakt aquarel brengen en ik kreeg zelfs een kaart uit Milaan. Gisteren belde een klant die in Frankrijk op vakantie is mij om gedag te zeggen. En in het afscheidsboek staan al zoveel mooie lieve berichten. Het is overweldigend.”

‘Dubbel en emotioneel’

Op 1 oktober is de zaak officieel van de nieuwe eigenaar. “Ik heb de winkel verkocht aan een klant, hoe leuk is dat.” Het assortiment van de winkel blijft bestaan uit snoep en drop, maar er komen ook koekjes bij. “Het zal een andere samenstelling worden.”

Tekst loopt door onder de foto

Zaterdag 30 september staat Mary dus voor het laatst in de haar winkel. “Dubbel en emotioneel”, noemt ze het.

Drie generaties

Ze was 19 toen ze ooit met de winkel begon, zo vertelde ze eerder al eens aan DUIC. Toen legde ze ook uit wat ze zo leuk vond aan het hebben van deze winkel. “Het contact met mensen is toch heerlijk. Het zijn drie generaties die hier binnenkomen en je weet de ins en outs van je klanten. Mensen staan hier soms huilend voor de toonbank hun verhaal te vertellen. Dat is heel bijzonder.”

“Soms komt er een klant binnen die ik een half jaar niet heb gezien en begint die een heel verhaal. Dan is het alsof het gisteren was dat we elkaar voor het laatst zagen. Iedereen heeft zo zijn verhaal of wil iets kwijt. En ik ben goed in vragen stellen, dan komt er ook wel wat los. Dat vind ik heel leuk om te doen. Met mensen omgaan is echt heel leuk.”