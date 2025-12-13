Na 46 jaar is pizzeria La Fontana aan de Lange Viestraat genoodzaakt haar deuren te sluiten: ‘We hadden het restaurant liever doorgezet’

Pizzeria La Fontana aan de Lange Viestraat 1 draait zaterdag 13 december zijn laatste dag. Het restaurant – gevestigd in een van de werfkelders aan de Oudegracht – is al sinds maart 1979 een begrip in Utrecht, maar moet tot grote spijt van de eigenaar sluiten. “Het was niet per se onze eigen keuze om te stoppen”, vertelt Dimonte Patrizio, eigenaar van La Fontana.

Al sinds 1995 runt Dimonte de Italiaanse pizzeria in de binnenstad. Hij begon er op jonge leeftijd als pizzabakker in dienst van Amati, de vorige eigenaar, en nam de zaak enkele jaren later over.

Nu, bijna dertig jaar later, ziet Dimonte zich toch genoodzaakt de deuren te sluiten. “Het was niet per se onze eigen keuze om te stoppen. We hadden het restaurant liever doorgezet”, zegt hij. De omstandigheden maken dat echter moeilijk: met de stijgende kosten – waaronder het verhoogde minimumloon – wordt het volgens hem steeds lastiger om dezelfde kwaliteit te blijven bieden als voorheen. Om te voorkomen dat de toekomst van het restaurant onder druk zou komen te staan, besloot hij zelf een punt achter de onderneming te zetten. “Maar blijft jammer”, zegt Dimonte. “Ik had het restaurant het liefst aan mijn kleinkinderen nagelaten.”

Verhoogde parkeerkosten en meer concurrentie

Een belangrijke reden waarom het moeilijk werd om het restaurant voort te zetten, is de toenemende populariteit van pizzaketens zoals New York Pizza en Domino’s. “Utrecht is natuurlijk echt een studentenstad, en vroeger bestond zo’n zestig procent van onze klanten uit studenten”, vertelt hij trots. “Studenten zoeken natuurlijk waar je het goedkoopst kunt eten, en daardoor gaan ze tegenwoordig sneller naar een New York Pizza bijvoorbeeld.” De opkomst van deze ketens in Utrecht was een flinke klap voor La Fontana. “In goede tijden maakten we vroeger gewoon 300 pizza’s per dag. Nu zijn dat 300 pizza’s per week geworden…”

Naast de groeiende concurrentie merkt Dimonte dat ook de stijgende parkeerkosten in de binnenstad tot een daling in het aantal gasten hebben geleid. Vroeger reisden mensen uit omliggende plaatsen, zoals De Bilt en Bilthoven, regelmatig naar zijn restaurant. “Maar die mensen van buitenaf komen nu veel minder, omdat ze al snel zeven of acht euro per uur moeten betalen om te parkeren”, legt Dimonte uit. “Mensen komen hier niet een pizza van zeventien euro eten om daarbovenop nog eens twintig euro aan parkeerkosten te betalen.”

Onvoldoende steun van de gemeente

Dimonte vindt het jammer dat steeds meer “Utrechtse iconen”, zoals hij het zelf noemt, uit de stad verdwijnen, omdat zij moeite hebben om rond te komen. “Ik vind dat de gemeente Utrecht de historische horeca niet goed genoeg beschermt.” Volgens hem nemen grote ketens, die veel geld hebben, de binnenstad steeds meer over. “Ik heb het gevoel dat ze van Utrecht een soort Amsterdam willen maken, qua toerisme. Maar dat moet je niet willen. Utrecht is al mooi genoeg.”

Familierestaurant

Hoewel Dimonte het restaurant graag langer had willen voortzetten, kijkt hij met veel plezier terug op zijn tijd bij La Fontana. “Toen ik naar Nederland kwam, had ik hier niemand, geen familie”, vertelt hij. “Hier aten we elke avond met z’n allen samen aan een grote tafel. Het werd echt een soort familierestaurant.”

Vooral van de tijd waarin hij en zijn personeel nog jonger waren, heeft hij genoten. “Toen was er gewoon heel veel gezelligheid. Dat vond ik de mooiste periode.”

Ook vertelt hij over de bijzondere gasten die hij in de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen. “Doordat wij in een werfkelder zitten – zonder ramen – was dat voor bekende mensen fijn, omdat ze minder snel werden herkend.” Zo kwam voormalig profvoetballer Marco van Basten regelmatig over de vloer. “Zijn nichtje werkte bij ons in de bediening, dus hij kwam haar af en toe opzoeken.”

Daarnaast herinnert Dimonte zich de vele vrijgezellenfeesten die bij La Fontana langskwamen, soms ook die van bekende Nederlanders. “De eerste vrouw van Ruud Gullit heeft hier bijvoorbeeld haar vrijgezellenfeest gevierd”, vertelt hij lachend.

Focus op Houten

In het pand aan de Lange Viestraat komt geen Italiaans restaurant meer, aldus Dimonte. “Er komt een eetcafé met een ruimte om te darten.” Verdere details, zoals de naam en openingsdatum, zijn bij hem nog niet bekend.

Dat de deuren in Utrecht sluiten, betekent overigens niet het einde van La Fontana: de vestiging in Houten blijft bestaan, en daar wil Dimonte zich na de sluiting in Utrecht volledig op gaan richten. Hij hoopt dat de vaste gasten uit Utrecht ook naar La Fontana in Houten willen komen. “Ze zijn daar in ieder geval van harte welkom”, benadrukt hij. “En daar kunnen mensen gewoon gratis parkeren”, voegt hij met een knipoog toe.