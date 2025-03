Na twee jaar is Nathalie haar Bottles & Booze weer open: ‘Ik krijg vijf knuffels per dag’

Twee jaar nadat slijterij Bottles & Booze noodgedwongen haar deuren aan de Oudenoord sloot, is deze sinds een maand terug van weggeweest. De naam in gloeilampen prijkt nu op een gevel in de Vinkenburgstraat. De geliefde slijter begint in hartje centrum aan een tweede hoofdstuk, want failliet is die nooit geweest en het ondernemen heeft eigenaar Nathalie Boitel nog niet losgelaten.

Langs alle muren staan schappen tot het plafond gevuld met flessen. De nieuwe winkel is een slag kleiner dan de vorige. Het assortiment is afgeslankt, maar de publieksfavorieten staan nog altijd naast exclusieve exemplaren. Bovendien is de selectie aangevuld met de trends van de afgelopen twee jaar. “Je gaat natuurlijk mee met de tijd”, zegt Nathalie, “Dus meer natuurwijn en alcoholvrij.” Met het oog op duurzaamheid komen producten, waar mogelijk, uit Nederland. “De amaretto is van Zuidam in plaats van Disaronno.”

Omdat alles wat er staat is uitgekozen door Nathalie zelf, kan ze overal iets over vertellen. Ook het hoekje om te proeven is er weer. “Want goed advies staat nog steeds centraal”, zegt ze. Dat komt dit keer ook altijd van haar, want naast eigenaar is ze nu ook het enige personeelslid. Wanneer er iemand binnenkomt begint het gesprek met een vrolijke groet die vaste klanten doet denken aan de oude winkel. “Ik krijg vijf knuffels per dag”, zegt Nathalie enthousiast.

‘Omfiets-winkel’

Toen Nathalie en haar man Sam jaren geleden langs een supermarkt aan de Oudenoord reden, vroegen ze zich af waarom daar eigenlijk geen slijterij naast zat. Ze namen het heft in eigen handen en Bottles & Booze werd een feit. Een winkel die het formaat van een grote slijterij combineerde met het assortiment en kennis van speciaalzaken. Een ‘omfiets-winkel’, zoals Nathalie het zelf noemt.

Tekst loopt door onder de foto

Het bleek een succes. Als one-stop-shop voor de betere wijn, het nieuwste lokale speciaalbier en uiteenlopende sterke dranken, ontstond er een divers bestand van vaste klanten. Thuiskoks kwamen voor advies over druivensoorten, bartenders om nieuwe likeurtjes te ontdekken. Ook een fles Bacardi ging nog vaak over de toonbank, en er stond nog altijd het bekende flesje vieux. Een praatje en de inpakkunsten kreeg iedereen er gratis bij.

Aan de klanten geen gebrek, dus was de teleurstelling groot toen de zaak toch dicht ging. Het was waarschijnlijk de nabijheid van de supermarkt die roet in het eten gooide. Toen het huurcontract van de slijterij afliep, vroeg de huisbaas bij een nieuw contract een aanzienlijk hoger bedrag. Te hoog om realistisch een slijterij mee te draaien. Sindsdien is de muur naar de supermarkt doorgebroken.

Heimwee

Toen duidelijk werd dat de sluiting dreigde, heeft het ondernemerskoppel de stad nog afgezocht naar een nieuwe locatie. Toch bleek de opheffingsuitverkoop onvermijdelijk. De flessen vlogen weg, koelkasten verdween in een opslagbox, decoratie kreeg een plekje in de eigen huiskamer.

“Dat was natuurlijk enorm balen, maar daar schiet je niets mee op”, zegt Nathalie. “Dus met goede moed gingen we allebei op zoek naar een nieuwe baan.” Sam past zijn managementskills nu toe in de steigerbouw. Nathalie zette haar kennis voort bij brouwerij vandeStreek. Echter, de heimwee naar het runnen van haar eigen winkel bleef.

Een van de panden waar Nathalie twee jaar geleden vergeefs haar oog op liet vallen, was dat aan de Vinkenburgstraat. De sleutels gingen toen naar een andere ondernemer, maar een paar maanden geleden leverde die ze weer in. Niet lang daarna prijken de woorden BOTTLES & BOOZE weer aan de gevel en werd het pand verbouwd met geld dat nog in de bv zat.

Tekst loopt door onder de foto

Nu staan de deuren weer open en de drankjes koud. “Het loopt al aardig, maar je moet het toch weer opbouwen”, erkent Nathalie. “Met een andere locatie komt ook nieuw publiek. Er zijn hier een stuk meer dagjesmensen.” Daarin ziet ze ook kansen. “Er kwam al een klant speciaal uit IJsselstein, die hoorde dat ik goede whiskey heb.”

En hoewel ook de vaste klanten de winkel alweer weten te vinden, blijft een nieuwe onderneming een sprong in het diepe. Nathalie heeft die vol vertrouwen genomen. “Ik ben erg blij dat ik het heb gedaan, het voelt weer als Bottles & Booze.”