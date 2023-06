Onderneemster Paula Vos opent kledingwinkel FOXIE in de Utrechtse binnenstad

Wat begon als een droom, is nu werkelijkheid geworden voor de 26-jarige Paula Vos. Als jong meisje was Paula al veel bezig met mode. Die passie heeft ze voortgezet. Op 7 april opende de onderneemster de deuren van haar kledingwinkel FOXIE op de Schoutenstraat in de Utrechtse binnenstad. “De eerste reacties zijn heel positief, mensen zijn super enthousiast.”

Ruim zeven jaar geleden verhuisde Paula voor haar studie van Barneveld naar Utrecht. Tijdens het volgen van de opleiding Hotel & Event management, werkte ze daarnaast in verschillende kledingwinkels in Utrecht. Nadat ze klaar was met haar studie, bleef ze bij kledingwinkel Lyle & Scott werken als storemanager. “Ik wilde altijd al graag ondernemen. In die tijd als manager ontstond het idee om een eigen kledingwinkel te beginnen”, zo vertelt Paula. “Ik heb toen tegen mijn werkgever gezegd dat het me heel leuk leek om zelf een winkel te hebben, waarop hij zei: ‘Laten we binnenkort even samen gaan zitten om te kijken wat je daarvoor allemaal moet doen.’”

Betaalbaar en trendy

Paula begon met het schrijven van haar ondernemersplan. Ze moest over veel vraagstukken nadenken: ‘Wie wil je als doelgroep?’, ‘waar wil je voor staan?’, ‘wat wil je uitstralen als winkel?’. De onderneemster koos voor betaalbare en trendy kleding voor jonge vrouwen. En, niet onbelangrijk voor de 26-jarige: “Dat mensen zich hier prettig voelen.” Via beurzen en Instagram is Paula op zoek gegaan naar geschikte merken voor in haar winkel. Ze koos voor Noisy May, Sisters Point en Sixty Seconds. Paula: “Dat laatste merk is van een meisje uit Montfoort. Toen ik bezig was met de verbouwing van het pand op de Schoutenstraat, kwam een vriend van haar voorbij fietsen. Hij vroeg wat ik hier ging beginnen, waarop hij zei: ‘Ik heb een vriendin met een nieuw merk’. Ik heb contact met haar gezocht en nu verkoop ik haar kleding.”

FOXIE is inmiddels negen weken open en de reacties zijn volgens Paula heel positief. “Het is echt super leuk om te horen dat klanten zo enthousiast zijn. Mensen vinden de kleding heel leuk, de winkel mooi en iedereen vindt het leuk om een gezellig praatje te maken. Er staat altijd een koffietje of glaasje water klaar voor klanten.” Zelf is Paula ook nog steeds blij met haar gemaakte keuze. “Het gaat tot nu toe zoals ik vooraf voor ogen had. Ik ben nog steeds heel blij dat ik deze winkel ben gestart.”

Dromen

Binnenkort gaat de onderneemster haar collectie aan de Schoutenstraat uitbreiden met sieraden en accessoires. En ondanks dat de winkel nog maar net open is, blijft Paula dromen. “Ik heb twee grote dromen. Zo zou ik FOXIE ook wel willen uitbreiden naar andere steden, bijvoorbeeld Breda. Ook zou ik wel een herenkledingzaak willen openen in Utrecht. Ik hoor van mannen die met hun vriendin hier de winkel binnenlopen weleens vaker dat er eigenlijk niet echt soortgelijke winkels (boutique met betaalbare en trendy kleding) zijn voor mannen in Utrecht. Dat lijkt me ook leuk.” Voor nu richt Paula zich op FOXIE in de Utrechtse binnenstad. “De winkel is open van dinsdag tot en met zondag. Ik sta hier alleen in de winkel, dus voorlopig heb ik het druk genoeg.”