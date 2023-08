Ondernemer uitgelicht: Camee en Adrian zijn de trotse eigenaren van Mexicaanse foodtruck ‘Lo Mismo’

Slechts een jaar geleden toverden Camee (28) en Adrian (31) hun Peugeot J7 om tot ‘Carmelo’; een succesvolle foodtruck voor hun tacobedrijf ‘Lo Mismo’. Nu, zo’n 4.500 taco’s en 960 porties nacho’s later, zijn ze bijna elk weekend geboekt en reizen ze Utrecht door om festivalgangers van Mexicaanse maaltijden te voorzien.

Het idee ontstond op vakantie in Mexico, waar Adrian vandaan komt en waar ze voor een bruiloft naartoe reisden. Camee en enkele andere vrienden spraken nog geen Spaans, waardoor Adrian in restaurants vaak voor de hele tafel ‘lo mismo’, oftewel ‘hetzelfde’ bestelde. Het eten beviel enorm en al snel gingen de gesprekken aan tafel over hoe mooi het zou zijn als ze dit eten ook in Utrecht konden bestellen. “In de zon op het terras kwamen we al snel met een businessplan en dus een naam. Ook zijn er in Mexico niet veel vegetarische plekken en dachten we daarin echt iets vernieuwends te kunnen brengen”, vertelt Adrian.

Eenmaal terug in Nederland wordt duidelijk dat het niet bij een verre droom op het terras blijft. Het stel gaat enthousiast aan de slag om van de plannen werkelijkheid te maken. Het businessplan wordt uitgeschreven en op de muur gehangen en de eerste bezichtiging bij een pand vindt plaats. “We wilden eerst een soort afhaalrestaurant beginnen, maar daarvoor moet je eigenlijk wel fulltime werken en we wilden nog niet direct onze baan opzeggen”, laat Camee weten.

Op de fiets naar Groningen

In plaats daarvan ontstaat het idee voor een foodtruck. Iets laagdrempeliger om mee te starten en te kijken of het publiek daadwerkelijk zo blij wordt van de taco’s als de twee denken. Toch is ook een foodtruck niet zomaar opgestart. “Een foodtruck lijkt misschien simpel, maar er komt toch een hoop bij kijken”, vertelt Adrian. De twee speuren Marktplaats af naar potentiële busjes en komen erachter dat ze niet als enigen op zoek zijn. Als de eigenaar van een Peugeot uit 1976 in Groningen laat weten dat ze wel snel moeten komen als ze geïnteresseerd zijn, laat de trein de twee in de steek. Aan enthousiasme ontbreekt het nog steeds niet en Adrian fietst van Meppel naar Groningen om toch op tijd te komen. De inspanning wordt beloond als Camee en Adrian de eigenaren worden van ‘Carmelo’ – vernoemd naar het Spaanse woord voor snoepje.

Een foodtruck lijkt misschien simpel, maar er komt toch een hoop bij kijken’

Twee weken en enkele weekenden wordt er volop geklust en dan is de foodtruck klaar voor het eerste evenement. Veel ruimte om zenuwachtig te worden over het eten zelf is er niet, aangezien Carmelo nog wel eens wat mechanische problemen heeft en Camee en Adrian al lang blij zijn als ze überhaupt op het evenement aankomen. “Ik heb die week steeds elke drie uur de motor moeten starten, want het was koud buiten”, vertelt Adrian. “Uiteindelijk waren we er geloof ik drie uur van tevoren”, voegt Camee toe.

Succesformule

Waar de twee eerst nog zelf actief festivals moesten benaderen, komen de aanvragen nu via de website aan de lopende band binnen. “Het leukste is toch wel het gevoel als we dan alles hebben voorbereid en onderweg naar een evenement zijn”, vertelt Camee. “Of als iemand voor de tweede keer terugkomt om iets te bestellen en het dus echt lekker vond”, voegt Adrian daaraan toe. Waar het succes precies in zit, weten ze niet. Ze experimenteren veel en het pakt toevallig vaak goed uit. Dat ze alleen vegetarisch eten serveren lijkt in Utrecht ook een pluspunt te zijn, maar is in kleinere dorpjes soms juist een uitdaging. “Dan vinden mensen het wel eens jammer dat we geen vlees serveren, maar we moedigen ze altijd aan het te proeven en als ze dat doen vinden ze het vaak toch wel heel lekker.”

Het eventueel openen van een restaurant komt de laatste tijd weer eens ter sprake, maar voorlopig genieten de twee nog volop van het runnen van de foodtruck. De komende tijd zijn ze vooral op besloten evenementen te vinden, maar ook af en toe op de Vredenburgmarkt.