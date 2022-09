Ondernemer uitgelicht: Elisabeth Immink van Makelaardij Stek behoort tot ‘de nieuwe generatie makelaars’

Tweeënhalf jaar geleden begon Elisabeth Immink voor zichzelf als makelaar, nadat ze ruim zes jaar bij een van de grootste verhuurkantoren van de stad Utrecht had gewerkt. Dat was het begin van Makelaardij Stek. Dat doet ze hoofdzakelijk zelf, maar op momenten van topdrukte kan ze de juiste mensen inzetten om haar te helpen.

“Ik kom uit een echte ondernemersfamilie. Mijn opa was architect. Hij had veel affiniteit met de uitstraling van panden en daar nam hij ons als kleinkinderen in mee. Dan mochten we in zijn werkkamer meekijken met wat hij aan het doen was. Daarbij zit mijn familie al jaren in het onroerend goed. Wat ik er zo mooi aan vind, is het aspect dat je mensen blij kan maken met een huis. Het is iets groots waar je een goede keuze in wil maken.”

Lekkende douche

Meestal begint de dag met de e-mail bekijken, vertelt Immink. Wat voor urgente zaken spelen er vandaag? “Ik doe veel verhuur en verkoop, maar ook aankoop. Er komen op een dag dus best veel verschillende vragen voorbij. Vooral aan het einde van de maand is het dan wel eens rennen naar de verschillende afspraken. Ik heb dan sleuteloverdrachten en ik ga langs bij huurders die vertrekken.”

Makelaardij Stek richt zich daarbij op een transparante en servicegerichte afhandeling van de zaken. Een lekkende douche moet dus geen probleem zijn voor de huurder of de verhuurder. “Ik heb een team van handige mensen om me heen, die me daarbij helpen. Het kost iets meer tijd, maar het is leuk om te doen. Je ziet de verhuurder blij en ook de huurders zijn tevreden dat de woning kwalitatief klopt.”

Uitdaging

“Afgelopen acht jaar is er veel veranderd. We zitten echt in woningnood, dat merk ik ook. Het aantal reacties op sommige woningen is bijvoorbeeld echt gigantisch. Als ik een woning online zet, krijg ik tot wel driehonderd reacties binnen. Administratief is dat heel veel werk om bij te houden. En het echte makelen komt hierbij meer op de achtergrond. Jammer, want daar loop ik wel tegenaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik een goede match kan maken tussen een woning en een bewoner, en die uitdaging is nu een beetje weg.

Om wel wat te kunnen betekenen in die situaties, werk ik ook in een adviserende rol met woningeigenaren met een grotere woningportefeuille, om zo een kloppend woonaanbod toe te voegen. Hierbij kun je denken aan contact met de architect, onderzoek naar bestemmingen, adviezen over verduurzaming en advieswerk over de mogelijkheden van een pand.”

Nieuwe generatie

Immink merkt soms op dat de huurmarkt oververhit raakt, en dat kan voor vreemde situaties zorgen. “De huidige huurmarkt is zo krap, dat die rare sprongen maakt.” Meterslange rijen voor de bezichtiging van een appartement, achterstallig onderhoud of driehoog achter voor de hoofdprijs. Het lijkt steeds vaker voor te komen. “Zo gaan we niet met mensen om”, vindt Immink. “Ik hanteer een x-aantal bezichtigingsmomenten en de eerste reageerders mogen daar gebruik van maken. Ik ben van een nieuwere generatie makelaars, jongere makelaars. Wij zijn meer gefocust op hoe je een woning in de markt zet en we zetten in op transparantie. Het is wel goed dat daar een beetje verandering in komt.”