Ondernemer uitgelicht: Esther Keddeman is de trotse eigenaresse van het natuurlijke cosmeticamerk Petit&Jolie

Een ‘geitenwollensokkentype’, zo werd Esther Keddeman zo’n tien jaar geleden nog gezien, maar tegenwoordig ligt zij met haar 100 procent natuurlijke verzorgingsproducten voor baby’s en kinderen in meer dan 200 winkels.

“Ongeveer tien jaar geleden ben ik met dit idee begonnen”, vertelt Keddeman. “Ik heb daarvoor altijd gewerkt bij grote merken als Heinz en Coca-Cola. Daar ging het vooral om het maken van winst, er werd helemaal niet gekeken naar waar het product vandaan kwam. Dat miste ik.”

Toen Keddeman zich ging verdiepen in de herkomst van producten, kwam ze erachter hoeveel slechte ingrediënten bepaalde producten bevatten. “Ik was net zelf moeder geworden, en mijn favoriete moment met mijn kinderen was altijd het ‘badmoment.’ Zoals zoveel ouders gebruikte ik daarvoor de welbekende gele fles van Zwitsal, maar daar ben ik snel mee gestopt toen ik erachter kwam welke ingrediënten in dit product zitten.”

“Alles wat wij op onze huid smeren, komt in onze bloedbaan terecht”, zegt Keddeman, maar: ‘’De huid van onze kinderen is veel gevoeliger, waardoor slechte stoffen makkelijker worden opgenomen. Ik had er dus geen fijn gevoel meer bij om die slechte producten op de huidjes van mijn kinderen te smeren.” En zo werd Petit&Jolie geboren.

Petit&Jolie is een cosmeticamerk met 100 procent natuurlijke verzorgingsproducten voor baby’s en kinderen. Alle producten zijn van biologische oorsprong en gecertificeerd, wat betekent dat er wordt gecheckt waar de ingrediënten vandaan komen en of de ingrediënten die op de ingrediëntenlijst staan ook daadwerkelijk kloppen. “Dat doen we voornamelijk voor de consument, want, vertrouw nooit een producent”, grapt Keddeman.

Daarnaast zijn alle producten gemaakt van (deels) gerecycled plastic. “We willen niet alleen mild zijn voor de huid, maar ook voor de natuur. Alle verzorgingsproducten die je wegspoelt door het afvoerputje, hebben ook weer invloed op het milieu en dus ook op het leven van onze kinderen op de lange termijn”, zegt Keddeman.

Aanvraag

Dat de verzorgingsproducten van Petit&Jolie steeds populairder worden, merkt Keddeman vooral in de aanvraag van winkels. “We liggen bij meer dan 200 winkels en sinds vandaag ook bij de Etos. Het grappige is dat de winkels ons nu bellen, in plaats van andersom.” Dat de vraag naar natuurlijke cosmetica lijkt te stijgen, komt volgens Keddeman deels doordat mensen steeds duurzamer willen leven en daardoor steeds beter weten wat termen als ‘100 procent natuurlijk’ inhouden.

Uiteindelijk wil Keddeman dat het hele assortiment van Petit&Jolie in zoveel mogelijk winkels ligt. “We liggen nu bijvoorbeeld met vier producten bij de Etos: de shampoobar, de vloeibare shampoo, de badolie en de billencrème. Zodra we dat in goede banen hebben geleid, willen we uitbreiden.” Maar, zo stelt Keddeman, alles op zijn tijd.