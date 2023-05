Ondernemer uitgelicht: Laura Wolters is eigenares van interieurwinkel Style19

Een paar maanden geleden, in december, begon Laura Wolters (38) voor zichzelf. Daarvoor was ze ruim tien jaar mede-eigenaar bij Juwelier Wolters, tegenwoordig Wolters Juwelen, dat een paar deuren verderop in de straat is gevestigd. Nu heeft ze haar eigen interieurwinkel genaamd Style19 aan de Pastoor Ohllaan in Vleuten. “Ik kan hier alles in kwijt: van het op zoek gaan naar unieke eyecatchers, het stijlen van de winkel en mensen adviseren en helpen tot aan het inpakken.”

Alles bij Style19 draait om het tafelen en het mooier maken van de eetkamer of de keuken. Of zoals Laura Wolters het zegt: ‘het woongeluk’. Daarbij horen items zoals delicatessen, servies, edelstenen, accessoires, kandelaars, champagne, boeken, kussens en tafellinnen. “Ik vind het belangrijk om samen te verbinden en dat gebeurt vaak rondom de eettafel. Daar ben je samen, neem je de dag door, maak je herinneringen en mooie momenten. Het is niet voor niks dat er gezegd wordt dat de keuken, het hart van het huis, genoemd wordt”, vertelt Laura.

Als kind was Laura al bezig met stijlen. “Vroeger in mijn kamer stond alles steeds een paar weken op de ene plek en daarna weer op een andere plek. Ik maakte altijd mijn kamer gezellig met bijvoorbeeld een theeservies met koekjes of een eigen kerstboompje.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Unieke items

Voor de spullen in haar winkel struint ze regelmatig buitenlandse beurzen af. Ook zit achter elk item dat ze verkoopt een verhaal. Zo is er een waterkaraf te zien die een bijzonder geluid maakt en waarvan de firma al sinds 1870 bestaat. Of zandkoekjes uit Frankrijk en chocolade uit Barcelona waarvan de firma’s ook tientallen jaren bestaan. “Dingen met een historie vind ik echt prachtig.” Ook zijn er in de winkel veel handgemaakte producten te vinden zoals serviesgoed uit Portugal of glaswerk uit Tsjechië.

Een populair product is Ortigia Sicilia. Dat is een klein Italiaans zeep- en geurbedrijf dat natuurlijke producten gebruikt die inheems zijn in Sicilië. Laura verkoopt van het merk onder andere handzeep en geurkaarsen. Ook de verpakkingen van het merk springen eruit. Het landschap van Sicilië is erop terug te zien: vulkanisch rood, geel van de droge aarde, zwart van de lava, citrus en zonnig oranje, limoengroen en het turquoise van de zee.

Persoonlijke aandacht

Op maandag en donderdag werkt Laura op afspraak. “Dat is gericht op mensen die bijvoorbeeld een cadeaupakket nodig hebben en daar even helemaal mijn aandacht voor willen. Zo van: we beginnen met de basis, dan halen we dat erbij en dat erbij, doen we toch wat weg en dan komen we uiteindelijk tot een uniek pakket. Bij het samenstellen let ik heel erg op de kleur, het moet allemaal bij elkaar passen.”

Daarnaast helpt ze mensen om in alle rust een nieuw servies samen te stellen. “Als mensen bijvoorbeeld een wit servies hebben, dan kijken we samen wat we erbij kunnen doen om dat nieuw leven in te blazen. Dan vind ik het heerlijk om zo met de klant te bouwen en te creëren. Die persoonlijke aandacht voor de klant vind ik heel belangrijk,” vertelt Laura.

Tekst loopt door onder afbeelding

Edelstenen

Ook zijn er bij Style19 diverse edelstenen te vinden, bijvoorbeeld een amethist, agaat, citrien, labradoriet en fluoriet. “Ik ben opgegroeid met edelstenen. Vroeger gingen we ze zoeken en vervolgens slijpen en polijsten. En dan ben ik ook nog eens getrouwd met een man die een eigen juwelierszaak heeft met allerlei sieraden en edelstenen. Dat kon niet missen hier”, zegt Laura lachend.

Volgens Laura zijn edelstenen bijzondere accessoires voor in huis. “Het is een natuurlijke eyecatcher in je eetkamer, vol kleur en karakter en brengt een bepaald gevoel mee de kamer in. Ze hebben miljoenen jaren in de grond gezeten om zich te vormen tot wat ze nu zijn. Daarmee is elk stuk uniek en heeft een eigen uitstraling.”

Toekomst

Laura heeft nog genoeg plannen en dromen voor de toekomst. Zo staat het op haar wensenlijstje om een opleiding te doen op het gebied van styling. “Ik wil nog meer tools leren om mij verder te ontwikkelen. Je moet altijd blijven leren.” Voor nu hoopt Laura dat Style19 de plek is waar mensen een cadeau voor zichzelf of voor een ander vandaan willen hebben.