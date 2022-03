Ondernemer uitgelicht: Margriet Goossensen maakt ragfijne bralettes met de hand en op maat

Wat begon als zomaar een ideetje, groeide uit tot een mooi project met een vaste klantenkring. Margriet Goossensen maakt lingerie op maat onder de naam Daisy Louise Lingerie. “Ik vind het heel leuk dat elk product uniek is.”

Margriet werkt als innovatie consultant. Ze heeft een bachelor in sociale geografie en een master in milieuwetenschappen. Maar naast dat ‘lekker nerden in de bieb’ is ze al sinds 2017 bezig met het maken van lingerie op maat. “Ik heb nog wel getwijfeld over wat ik wilde studeren. Ik wilde ook wel iets met mode doen.”

Toch gaat Margriet voor milieuwetenschappen. “Veel opleidingen hebben geen focus op draagbare mode. Ik ben blij dat ik een universitaire studie ben gaan doen.” Hoe is ze dan toch begonnen met het maken van lingerie? Het blijkt dat creativiteit in haar genen zit. “Mijn moeder naaide vroeger al onze kleren. Dat idee zat er bij mij heel erg in, dat je je eigen kleren kan maken. Ik hoor vaak dat stemmetje in mijn achterhoofd dat zegt: ‘Kan ik dat niet zelf maken?’”

‘Gewoon proberen’

Dat is precies wat er gebeurt als Goossensen ziet dat de bralettes in de mode raken – zachte beha’s waar in veel gevallen geen beugel in zit. Sommige zijn voorgevormd, andere niet, zoals degene van Daisy Louise Lingerie. “Ik zag op de lapjesmarkt in Utrecht een kanten stof liggen die ik mooi vond. Toen dacht ik: ‘Ik ga het gewoon een keer proberen.’ Daarna ging ik het nog eens proberen en nog een keer. Ik vond het superleuk.”

Vriendinnen van Goossensen zien de kanten creaties en raken enthousiast. “‘Je moet er iets mee gaan doen’, zeiden ze. Ik heb toen eigenlijk een beetje voor de ‘leuk’ een Instagramaccount gemaakt, met mooie foto’s erop.” Vanaf dat moment wordt de lingerie door meer mensen opgemerkt. “Ik kreeg opeens bestellingen van mensen die ik niet kende. Ik heb het altijd naast mijn studie gedaan en nu doe ik het naast mijn werk. Het blijft pittig om dat met elkaar te combineren.”

Bloemen van kant

De modellen die Margriet Goossensen maakt zijn, in haar woorden, vrij eenvoudig en klassiek. “Ik vind het heel leuk om dingen te doen met kleuren. Er zijn zo eindeloos veel kleurencombinaties, daar ben ik nooit klaar mee.” Een materiaal dat ze veel gebruikt is kant, specifiek kant met bloemen erop. Maar ook de klant mag meebepalen over het ontwerp.

“Als ik online een aanvraag krijg, vraag ik altijd wat diegene in gedachten heeft. Soms heeft iemand al heel duidelijk een idee, voor anderen is het nog vrij open. Ze kunnen dan het model kiezen, willen ze de sluiting aan de voor- of achterkant, rechte of gekruiste bandjes of willen ze een longline?” Dat laatste is wanneer de beha of bralette wat langer is aan de onderkant. “Ik vind het vooral heel leuk als het voor speciale gelegenheden is. Voor een bruiloft, bijvoorbeeld, of een vriendin die jarig is.”

Slow fashion

De klantenkring van Goossensen begint zoals gezegd bij vriendinnen en bekenden, maar breidt zich snel uit. Inmiddels heeft ze klanten, van wie veel uit Utrecht komen, maar ook mensen uit het buitenland. “Er is een meisje uit Barcelona dat al zeven bestellingen bij mij heeft gedaan. Die persoonlijke relaties met klanten maken het wel heel erg leuk. Het is ook anders dan wanneer je iets koopt uit een winkel.”

Hier horen we een milieuwetenschapper spreken: “Dit is een slow fashion brand, geen massaproductie. Ik denk dat je deze lingerie veel meer koestert en draagt met liefde. Ik hoop dat ik met mijn lokale merk met veel klanten in Utrecht kan bijdragen aan een verandering in het huidige modesysteem.”