Ondernemer uitgelicht: Pim Enthoven is eigenaar van kunstwinkel Catch Utrecht

Sinds een paar weken is Pim Enthoven (30) de trotse eigenaar van kunstwinkel Catch Utrecht aan Oudkerkhof. Daarmee is dit alweer de derde zaak van Catch in de binnenstad van Utrecht. “Het mooiste is als mensen voor iets komen, maar niet echt weten wat ze zoeken en dat ik ze begeleid naar hetgeen dat ze zoeken”, aldus de Utrechtse ondernemer. “Dat geeft mij wel een boost en daar doe ik het zeker voor.”

Van jongs af aan zit het ondernemen Enthoven in het bloed. “Als kind was ik al bezig met winkeltje spelen, op zoek gaan naar dingen, spullen verzamelen en dat weer doorverkopen voor meer geld.” Dat is nu uitgemond in een eigen onderneming, Catch Utrecht, dat samen met Catch Framing afgesplitste onderdelen en zelfstandige zaken zijn. Beide winkels zijn geen onderdeel meer van Catch Projecten aan de Domstraat. “Toen ik ongeveer 17 jaar oud was, studeerde ik Small Business en Retailmanagement en ben ik bij Catch Projecten gaan werken als bijbaantje. Die combinatie tussen kunst en het draaien van een winkel sprak mij toen heel erg aan”, reageert Enthoven op de vraag of hij altijd al een passie had voor kunst en ondernemen. Zo geschiedde, want sinds 1 januari heeft hij zijn eigen zaak in de binnenstad van Utrecht die zes dagen per week is geopend, van dinsdag tot en met zondag.

Van stadsgezichten tot vogelkunst

Na in totaal acht jaar te hebben gewerkt bij Catch Projecten leek het Enthoven leuk om een eigen winkel te beginnen. “Toen heb ik een onderdeel gekocht van het bedrijf en heb ik vooral de onderdelen overgenomen waarvan ik het leuk vond om mee verder te gaan.” Enthoven richt zich met zijn winkel op Utrechtse kunst van lokale kunstenaars, vogelkunst, fine-art print service en kaarten. Onder die Utrechtse kunstenaars bevindt zich Fedor van Rossem – bekend van de Utrechtse metrokaart, ‘Stairway to Utrecht’ en ‘t Uteregse Leesplankie – maar ook kunstenaars zoals Susan Mertens, Jurjen Bertens, Ilse Werdler, Joost Heystek en Hannie Rieuwerts die zich vooral richten op stadsgezichten van Utrecht.

Iets minder Utrechts, maar wel in de winkel van Enthoven te vinden, zijn originele houtsneden van vogels. “Ik heb zelf echt wat met vogels, dus de vogelkunst van Erik van Ommen en Henrik Hey springen er voor mij echt uit. Er zijn maar weinig mensen die de houtsnedetechniek beheersen en vandaar dat dit iets unieks is.” Op het eerste oog lijkt het niet alsof de kunstwerken oorspronkelijk van hout zijn gemaakt, toch is dat wel zo. “De kunstenaar gutst vormen uit een houtblok, die vormen geeft hij een kleurlaag en vervolgens drukt hij deze weer op papier. Zo krijg je uiteindelijk een afdruk van in dit geval een vogel”, legt Enthoven uit op de vraag hoe deze werken tot stand komen.

Wie een beetje van humor houdt, is ook aan het goede adres bij Catch Utrecht. Zo zijn er kaarten te vinden met katten die gebaseerd zijn op bekende figuren uit de kunst-, film- en zangwereld, zoals ‘Meowdrian’, ‘Pablo Picatso’ en ‘Cat Cobain’.

Tekst loopt door onder afbeelding

Stijl

Wat de ondernemer zelf het mooiste werk vindt in zijn winkel, vindt hij moeilijk te zeggen. “Ik zie zoveel kunst elke dag, dat het lastig is om daar iets uit te kiezen. Stiekem is alles wat ik neerhang ook mijn smaak. Ik probeer het namelijk wel een beetje op mijn eigen smaak in te richten, maar dat kan ook een valkuil kan zijn. Want niet iedereen heeft mijn smaak”, zegt Enthoven lachend. “Maar ik probeer in ieder geval wel om een winkel te creëren met veel verschillende soorten stijlen.” Enthoven vindt het daarom belangrijk dat iedere kunstenaar waarvan hij werk verkoopt in zijn winkel, een aparte stijl heeft. “Zodat ik van elke stijl weer Utrechtse kunst heb.”

Toekomst

Ondanks dat Enthoven pas een paar weken zijn vestiging heeft geopend, krijgt hij al veel verzoeken van kunstenaars die ook in zijn winkel hun werken willen exposeren of samenwerkingen willen aangaan. De Utrechtse ondernemer laat dat voorlopig even rusten. “Ik zit nog in mijn opstartfase, dus er komt nog zoveel bij kijken.” Toch heeft Enthoven een droom. “Het doel is om uiteindelijk over een aantal jaar naar een grotere winkel te gaan en nog meer dingen te gaan verkopen.” Voor nu blijft Enthoven zich focussen op de verkoop van werken van Utrechtse kunstenaars, vogelkunst, fine-art print service en kaarten. “Eerst even goed de basis opbouwen en daarna kijken we weer verder.”