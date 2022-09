Ondernemer uitgelicht – student Roosmarijn: ‘Het hoeft niet meteen heel groot te zijn’

Ze studeert nog, maar Roosmarijn van den Broek (21) is ook al ondernemer. Ze maakt en verkoopt haar eigen sieraden. “Het is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen coronahobby”, vertelt ze. “Ik zat veel op mijn scherm en ik wilde daarom iets doen dat dat totaal niet was.” Deze zomer stond ze op foodtruckfestival Lepeltje Lepeltje met Roset Jewellery.

Zoals gezegd, begon Roset Jewellery meer als iets voor haarzelf, vertelt Roosmarijn. “Ik ben samen met mijn moeder begonnen met het maken van sieraden. Na een tijdje werden de materialen toch wel duur en had ik zelf ook niet echt meer sieraden nodig. Toen besloot ik ze te gaan verkopen, gewoon om te kijken wat eruit voort zou komen. Vorig jaar in april ben ik gestart met verkopen, in het begin was dat vooral via-via. Toen ik in december een grote bestelling van een beautysalon kreeg, heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Eigenlijk kwam het op Lepeltje Lepeltje voor het eerst voor dat ik aan vreemden sieraden verkocht.”

Plan schrijven

Als student Kunst en Economie aan de HKU heeft Roosmarijn enige voorkennis die ze kan inzetten, maar veel van het ondernemerschap is ook maar gewoon proberen. “Bij mijn studie had ik een vak en daarbij leerden we dat er meerdere werkwijzen zijn. Je kan een ondernemingsplan schrijven en dat stap voor stap gaan uitvoeren. Maar kan je ook bij jezelf nadenken: wat kan ik vandaag doen om iets te creëren en mensen te bereiken? Dat tweede heb ik heel erg ter harte genomen. Wat ik bijvoorbeeld leuk vind om te doen, is om vriendinnen uit te nodigen en foto’s te maken van dat ze de sieraden dragen. Het hoeft niet meteen heel groot te zijn.”

Controle

Hoe ziet het ondernemen er dan uit voor een student? “Vorig jaar had ik een stage en die was heel intens, dus toen was het werk voor Roset iets naar de achtergrond geschoven. Ik moet voor mezelf echt dagen en momenten inplannen dat ik ermee aan de slag kan: dan ga ik content en foto’s maken voor Instagram. En als er een markt is waar ik met de sieraden sta, moeten ze ook gewoon af zijn. Dan is het wel even doorwerken. Ik vind het vooral heel belangrijk dat ik het leuk blijf vinden. Als ik minder bestellingen krijg, dan heb ik natuurlijk minder werk. Maar andersom ook: als ik minder tijd besteed aan Roset, merk ik dat ik ook minder orders binnenkrijg. Eigenlijk vind ik dat heel fijn – dat ik er de controle over heb.”

Klein beginnen

“Het is wel zo dat veel mensen van mijn opleiding zoiets ernaast doen”, gaat Roosmarijn verder. “Het is best wel normaal om zoiets te doen, dus ze kijken er ook niet echt van op. Ik ‘klankbord’ veel met studiegenoten, maar ook met mijn zus. Zij helpt me niet per se in mijn onderneming, maar ze weet wel veel van sociale media.” Over de vraag of ze nog advies heeft voor andere jonge ondernemers, hoeft ze niet lang na te denken: “Het hoeft niet groot en ingewikkeld te zijn. En het hoeft allemaal niet helemaal uitgedacht te zijn. Je kan klein beginnen en het daarna zo groot maken als je zelf wil.”

