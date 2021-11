Ondernemer uitgelicht: Theresa Broekema is zelfstandig huurmakelaar in Utrecht

In deze rubriek staat een Utrechtse ondernemer of onderneming centraal. Deze week: Home by Theresa



Oververhit, is de Utrechtse woningmarkt. De stad kan de toestroom van mensen bijna niet meer aan. Maar iemand die Utrechters (in spe) wel aan een woning kan helpen is huurmakelaar Theresa Broekema. Op haar website van Home by Theresa zet zij het nieuwste aanbod van woningen in Utrecht. Inmiddels heeft ze al vijftien jaar ervaring als makelaar.

“Ik heb altijd al een affiniteit gehad met woningen”, vertelt Broekema. Ze zit achter het bureau van haar werkkamer, gelegen aan de rand van het lommerrijke Wilhelminapark. “Als kind vond ik het heel leuk om bij anderen over de vloer te komen, te kijken hoe zij de inrichting hadden. Dat is nooit weggegaan eigenlijk.” Voordat Broekema als makelaar aan de slag ging, deed ze een versnelde opleiding Makelaar en Taxateur. Met die kennis op zak, kon ze aan de slag bij het makelaarsbedrijf RotsVast in Amersfoort. Na een tijdje verruilde ze die stad voor Utrecht. Hier kwam ze bij Rent A House Service terecht.

Broekema: “Na zevenenhalf jaar kende ik het spelletje wel en had ik bij mijn werkgever het plafond bereikt. Toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik dacht: als ik het niet nu doe, dan doe ik het nooit.” In het begin was het even wennen, vertelt ze. “Ik was even vergeten dat je als makelaar te maken hebt met een concurrentiebeding; ik mocht geen klanten van mijn vorige werkgever meenemen. Toen dacht ik wel even: ‘Oei, hoe ga ik nu aan klanten komen?’” Een andere makelaar schoot haar toen te hulp. Zo kwam ze via-via aan haar eerste, trouwe klant.

Huurders

Nieuw aanbod zet Theresa eerst op haar website Home by Theresa. Compleet, met foto’s van de woning, een omschrijving en details over de huur. “Als ik een woning op mijn website zet, dan krijg ik er meestal al snel veertig reacties op.” Broekema gaat verder: “Toch vallen veel van de potentiële huurders al snel af. Ze voldoen niet aan de voorwaarden van de verhuurder. Ze hebben dan bijvoorbeeld wél een huisdier, terwijl dat niet mag. Of ze hebben toch de advertentie niet helemaal gelezen, en komen er bijvoorbeeld achter dat de woning gemeubileerd is in plaats van gestoffeerd.”

Toen het coronavirus uitbrak, ging het opeens helemaal anders. “In de eerste twee weken van corona dacht ik: ‘Doet de telefoon het nog wel?’ Toen was het een periode heel erg rustig. Maar langzaam is dat wel weer aangetrokken. Ik verhuur nu zo’n tien woningen per maand.” In de afgelopen maanden is er ook bij de huurders het één en ander veranderd. Na een periode van onzekerheid krijgen die meer of andere eisen. Broekema: “Wat de laatste tijd vaak een eis is, is een extra slaapkamer. Die willen mensen gebruiken als kantoor.” De laatste tijd merkt Theresa ook dat mensen zich wat anders gaan gedragen. “Steeds vaker moet ik bij de eindinspectie in discussie met de huurder. Afgelopen week alleen al heb ik het een paar keer meegemaakt. ‘Does lief’, denk ik dan. Dat vind ik echt wel minder leuk aan mijn werk.”

Ervaring

Met vijftien jaar ervaring kent Theresa Broekema de fijne kneepjes van het vak. De belangrijkste lessen leer je toch vaak in de praktijk. “Ik heb geleerd om écht overal foto’s van te maken; bij het afsluiten van een nieuw huurcontract moeten er foto’s van de woning gemaakt worden. Daarmee leg je vast hoe de woning er op dat moment uitziet. Ik maak dan wel een stuk of vijftig foto’s, van vlekken op de muur tot het deurtje van het vriesvak.” Dat voorkomt weer discussies aan het einde van de huurperiode.

Een van de mooiste dingen van haar werk, vindt Broekema het bij elkaar brengen van mensen. “Ik vind het echt leuk om een match te maken tussen een huurder en een verhuurder. Ook wanneer verhuurders serieus reageren op een suggestie die ik heb voor hun huis. Het kan wel eens voorkomen dat een huurder zegt: het zou misschien handiger zijn als deze deur de andere kant op opent. Als de verhuurder daar dan naar wil kijken, dan vind ik dat erg fijn.” En iets wat Theresa nog altijd fantastisch vindt, is: “Dat ik bij mensen over de vloer mag komen.”