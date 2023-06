Ondernemer uitgelicht: Vriendinnen Jamy en Fleur zijn eigenaresses van FIORE op de Nachtegaalstraat

Op 18 juni is het precies anderhalf jaar geleden dat Jamy Gallmann (29) en Fleur de Groot (30) de deuren openden van hun winkel FIORE op de Nachtegaalstraat in Utrecht. Ondanks dat de twee onderneemsters een dag na de opening alweer hun deuren moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen, weten steeds meer mensen de winkel te vinden voor een goede kop koffie, verse bloemen en droogbloemen, tassen, cadeaus en nog veel meer.

Een winkel openen met je vriendin; voor velen klinkt dit als een droom, maar voor Jamy en Fleur is het werkelijkheid. De twee zijn al sinds de middelbare school in Utrecht vriendinnen. Nadat Fleur de opleiding Amsterdam Fashion Institute had afgerond, ging ze aan de slag als ‘sales en product developer’ voor verschillende kledingmerken. Jamy rondde in 2020 de opleiding Leisure & Event Management in Rotterdam af en werkte als producent voor evenementen en bruiloften. “Doordat we beiden een andere werkachtergrond hebben, vullen we elkaar goed aan. We zijn eerlijk tegen elkaar en staan altijd open voor elkaars mening”, zo vertelt Jamy.

Op 18 december 2020 openden de twee de deuren van hun winkel FIORE in Utrecht. Het bleef echter maar bij één openingsdag, want een dag later moesten ze alweer dicht vanwege de lockdown. Het plan om FIORE te starten, begon ruim een jaar daarvoor. Fleur stopte met haar baan om voor zichzelf te beginnen. Jamy: “Fleur komt uit de mode, dus de combinatie van mode en interieur was het eerste idee. Ik had veel horeca-ervaring, dus we dachten: laten we samen gaan sparren.” De vriendinnen zijn gaan nadenken over verschillende mogelijkheden, waarbij bloemen centraal stonden. Uiteindelijk kwam daar FIORE uit. “We wilden ons in ieder geval focussen op bloemen en koffie. Daarna kwamen daar steeds meer andere producten bij”, aldus Fleur.

‘Een kopje koffie tussendoor, even een momentje voor jezelf en ondertussen maken wij een bosje bloemen voor je’

Bloemen vormen de duurzame basis van het idee achter de winkel; in de zomer een vers boeket en in de winter droogbloemen. “Het kopen van een bos bloemen gaat altijd zo snel: je kiest iets uit, rekent het af en gaat weer naar huis. Toen dachten wij: waarom maken we daar niet echt een momentje van, het is zo’n mooi product. Een kopje koffie tussendoor, even een momentje voor jezelf en ondertussen maken wij een bosje bloemen voor je”, zo leggen ze uit.

Samenwerkingen

Nu, anderhalf jaar later, ligt de winkel vol met verschillende producten en merken; van droogbloemen tot tassen en van vazen tot haarspelden. “We werken samen met veel verschillende Utrechtse ondernemers. Zo hebben we keramiek van Claytuesday en verkopen we sinds kort handgemaakte kimono’s van Atelier Istimewa. Voor de verse bloemen werken we het liefst samen met Nederlandse telers. Eind deze maand verwachten we de eerste bloemen van de Utrechtse pluktuin de Glitter Gladiool”, aldus Fleur. “Verder werken we samen met veel andere vrouwelijke ondernemers uit Nederland. Zo hebben we tassen van Marie Marie en telefoonhoesjes van Ateljé.”

Naast de verkoop van producten, stellen de onderneemsters van FIORE hun winkel beschikbaar voor verschillende evenementen. Zo vond er eerder een droogbloemenworkshop plaats, organiseerde Marie Marie in samenwerking met FIORE een haakworkshop, werd er samen met de Utrechtse eetwinkel Fleut een Valentijnsdiner georganiseerd en vond er zelfs een kinderfeestje plaats in de winkel. “We hebben de ruimte, dus heel veel is mogelijk. De ruimte kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden als locatie voor een 21-diner, een pop-up store of een high tea.” De onderneemsters worden daarnaast ook steeds vaker gevraagd voor het uitvoeren van externe opdrachten, zoals het stylen van bruiloften of het maken van bloemstukken voor uitvaarten.

Dromen

Ondanks dat de winkel nog maar anderhalf jaar open is, zijn er dromen genoeg. Jamy: “We willen FIORE echt een merk laten worden met onze eigen producten, zoals vazen en keramiek. Ook zouden we graag nog meer externe opdrachten willen uitvoeren voor bruiloften en andere evenementen. In de toekomst hopen we meerdere FIORE-winkels in Nederland te kunnen openen, maar eerst moeten alle liefhebbers in Utrecht ons weten te vinden op de Nachtegaalstraat.” En of de band tussen de vriendinnen na anderhalf jaar nog steeds zo goed is? “Ja! Waar we elkaar voorheen minder zagen, zien we elkaar nu bijna iedere dag. We kregen ooit van iemand de tip om één keer per maand iets leuks te doen als vriendinnen in plaats van als businesspartners, dus dat doen we!”