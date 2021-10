Ondernemer uitgelicht: Withthegrid helpt netbeheerders opsporen waar de kink in de kabel zit

In deze rubriek staat een Utrechtse ondernemer of onderneming centraal. Deze week: Withthegrid

Onze huizen zijn in de meeste gevallen van alle gemakken voorzien: warmte, elektriciteit, water en aardgas – al wordt die laatste wel snel minder. Beheerders leveren ons dagelijks het nodige aan gas, water en licht. Maar wat nou als het niet bij ons aankomt zoals de bedoeling is? Soms zit er ergens een lek dat gedicht moet worden, of is er een opstopping van te veel energie waardoor apparatuur niet meer werkt. Het Utrechtse bedrijf Withthegrid helpt netbeheerders opsporen waar de kink in de kabel zit, met intelligente sensoren en software.

We zijn aangesloten op stedelijke en regionale netwerken: de energie-infrastructuur. “Die bestaat uit elektriciteit, gas, water en warmte.”, vertelt Paul Mignot, CEO van Withthegrid. Hij en Rob Everhardt richtten Withthegrid in 2017 op. “Deze vitale infrastructuur moet goed onderhouden worden met als uitgangspunten:betaalbaar, betrouwbaar en veilig.” De laatste jaren verandert er veel op de gebieden van energietransitie en personeel, wat het moeilijker maakt om dit onderhoud bij te houden.

“De energie-infrastructuur wordt steeds belangrijker. Maar het gros van de gas-, water- en lichtaansluitingen is al aangelegd ergens in het midden van de vorige eeuw. Die komen zo langzamerhand aan het einde van hun levensduur. Het onderhoud neemt hierdoor toe, terwijl er een toenemend tekort is aan technisch personeel. Er moet dus meer werk gedaan worden, met minder mensen.” Daar bovenop komt nog eens de behoefte om de energie-infrastructuur uit te breiden voor de energietransitie.

Sensoren

Dat is waar Withthegrid inspringt. Paul Mignot: “Wij ontwikkelen sensoren en software om realtime inzichtelijk te maken wat de status van het net is en wat er moet gebeuren.” Hij legt uit dat je schade aan bijvoorbeeld het warmtenet kan detecteren door middel van een sensor. De sensor meet de weerstand in de isolatielaag van het net. Zo kan je achterhalen of er graafschade aan een leiding is, of dat er juist sprake is van een lek dat na verloop van tijd is ontstaan.

Ook zou je in de gaten kunnen houden of de bescherming tegen roest op de leidingen nog goed is. “Er hoeft zo niet meer een monteur op en neer te gaan om dit te controleren. Dat is arbeidsintensief en deze schaarse manuren kunnen beter besteed worden.” Daarnaast is het met real-time data beter te voorspellen wanneer er iets stuk gaat én gaan tegelijkertijd de onderhoudskosten met zo’n 25 procent omlaag.

Knelpunten

Het monitoren van de energienetwerken kan ook andere voordelen hebben. Door de meetdata te verzamelen en analyseren krijgen beheerders beter inzicht in de belasting van hun netwerk. “Ze kunnen real-time zien wanneer er knelpunten ontstaan in het net en wanneer deze opgelost zijn.” Dit is met name relevant bij de elektriciteitsnetwerken. “Daar zijn de laatste tijd veel zonnepanelen op aangesloten, die zorgen voor belastingspieken in het netwerk.”

Met het dashboard van Withthegrid pik je deze punten er makkelijk uit.

Withthegrid heeft afgelopen maand een investering uit het Participatiefonds van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ontvangen. “Dit willen we gebruiken om de technologie verder te ontwikkelen. Ook willen we de investering inzetten om ontwikkelaars aan te nemen voor de kant van de softwareontwikkeling.” Withthegrid wil de dienstverlening doorontwikkelen en verder op de markt brengen. “We willen uitbreiden naar meer regio’s in Nederland en actiever worden in het buitenland.”