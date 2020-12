Ondernemers ASW mogen vanaf februari 2021 weer zelf bepalen hoe laat zij de deuren sluiten

De vanuit de gemeente Utrecht opgelegde sluitingstijden voor ondernemers op de Amsterdamsestraatweg gaan verdwijnen. Vanaf 1 februari 2021 worden deze collectieve sluitingstijden opgeheven.

Toenmalig burgemeester Jan van Zanen constateerde in 2016 dat in het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg (tussen de Acaciastraat en de tunnel onder het spoor) te veel overlast was.

Dat zou vooral komen doordat de bedrijven in de nachtelijke uren veel bezoekers trekken en daarmee een aantrekkende werking hebben op overlastgevers. De ondernemingen moesten daarom doordeweeks om 01.00 uur sluiten en in het weekend om 02.00 uur.

Rapport

Uit een rapport uit 2019 van de gemeente is gebleken dat het aanzienlijk rustiger is geworden op het middenstuk van de Amsterdamsestraatweg en dat het aantal klachten en handhavingszaken is afgenomen.

Dit beeld werd nogmaals bevestigd in een rapport uit maart van dit jaar. Daarin staat dat alle partijen, waaronder bewoners, ondernemers, politie en gemeente bevestigen dat het rustiger is geworden op het middenstuk.

Motie

DENK, D66, Student & Starter en GroenLinks dienden daarom een motie in waarin werd gevraagd om de collectieve sluitingstijden af te schaffen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag vóór.

Dit betekent dat ondernemers aan de Amsterdamsestraatweg vanaf 1 februari 2021 weer zelf mogen bepalen hoe laat zij hun zaak sluiten.