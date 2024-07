Ongebruikte kinderfietsen krijgen tweede leven bij BikeFlip in Utrecht: ‘Afvalberg verkleinen’

Utrecht heeft er sinds kort een plek bij waar kinderfietsen een tweede leven krijgen. De Utrechtse start-up BikeFlip opende afgelopen zaterdag officieel de deuren op de Demkaweg in Zuilen. Ouders kunnen daar een fiets ‘flippen’, ofwel: inwisselen voor eentje die beter past naarmate hun kind groter wordt.

Geen abonnement voor een telefoon of de bibliotheek, maar voor een kinderfiets. Dat is het idee van BikeFlip. Daarvoor is er keuze uit drie abonnementen voor kleine (3,00 euro per maand), middelgrote (8,50 euro per maand) en grote fietsen (12,50 euro per maand). Daar hoort onder andere een gratis reparatieservice aan huis bij.

Volgens de twee oprichters, Paul en Casparis, staan er miljoenen ongebruikte kinderfietsen in de schuren in Nederland en groeit een kind ongeveer elke 1,5 jaar uit een fiets. Het idee van Casparis en Paul is dat fietsen als het ware meegroeien met de kinderen.

Leerwerkplek

“Door ongebruikte kinderfietsen op te knappen, verkleinen we de afvalberg en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk in ons FlipStation.” De start-up is ook een leerwerkplek waar mensen het vak van fietsenmaker kunnen leren.

De start-up begon drie jaar geleden. Het zaadje voor BikeFlip werd al eerder geplant. “Tussen het schroot op de mileustraat in Utrecht lag in 2019 een nog volledig intakte fel roze kinderfiets”, luidt de omschrijving. “Vastbesloten om deze ‘afgedankte parel’ te redden, viste een van onze oprichters, Casparis Beyer, de fiets eruit.”

Een jaar later sloot Paul Remie, een studievriend van Casparis, zich ook aan. Inmiddels zijn ze zowel actief in Utrecht, Amersfoort, Hilversum, Amsterdam en Almere. “Met deze nieuwe werkplaats en winkel komt alles samen”, zegt Paul. “We kunnen iedereen in Nederland laten zien hoe tof het is om kinderfietsen te upcyclen.”

De vorige locatie was in Maarssen. De nieuwe winkel en werkplaats in Utrecht zijn vier keer zo groot als hun vorige plek.