Op bezoek bij de Droom van Utrecht: ‘Als iets bij de supermarkt op de plank komt, stoppen wij ermee’

Bijna vijftig jaar geleden werd de winkel, toen nog op Schoutenstraat 11, opgericht als kruiden- en theewinkel. De Droom van Utrecht, begonnen onder de naam Abraham Mostert, is inmiddels uitgegroeid tot een winkel “met een hoog snuffelgehalte”, volgens eigenaar Wilfred Vree. In 2001 nam hij de winkel over. Je kunt er nu onder meer terecht voor allerlei soorten kruiden, specerijen, olie, azijn, Utrechtse producten, maar vooral alles wat met thee te maken heeft.

De Droom van Utrecht doet een beetje denken aan een kruidenier van vroeger. Er staan hoge kasten tegen de muur met daarin onder meer thee en kruiden in glazen potten. Het ruikt er naar specerijen. Ongeveer twintig jaar geleden nam Wilfred aan de overkant van de straat Abraham Mostert over. Hoewel het in eerste instantie onderdeel van een franchise was, stopte die en kon hij de winkel op zijn eigen manier runnen. “Dat groeide en groeide”, zegt bedrijfsleider Marcel. In 2012 kwam nummer 11 vrij. Wilfred vond het altijd al het mooiste pand van de straat. “De dubbele deur is veel toegankelijker”, zegt Marcel. “En natuurlijk de grote etalages.”

“De reden dat ik een eigen zaak ben begonnen, is dat ik vrij eigenwijs ben en al gauw denk dat ik het beter kan”, zegt Wilfred. “Na mijn leerschool bij Vroom & Dreesmann en Kruidvat kwam deze winkel op mijn pad. Bij mijn laatste werkgever, Kruidvat, had ik op een gegeven moment het idee dat ik met dat hoge werktempo en de werkdruk niet echt oud zou gaan worden. De uitdaging om voor mezelf te beginnen was een soort logisch gevolg in mijn loopbaan. En hier ben ik van plan nog een aantal jaren door te gaan.”

Tekst gaat verder onder afbeelding



Volgens Marcel is Wilfred veel meer het creatieve brein. “Hij zoekt nieuwe assortimenten uit, doet de inkoop en bepaalt hoe dingen geëtaleerd worden. Daar heeft hij veel meer feeling voor.” Marcel doet vooral de vaste assortimenten en de boekhouding. “Ik doe het automatische werk, hij het creatieve.” Inmiddels werkt Marcel er zo’n negen jaar. “Ik ben er ooit ingestapt om de boekhouding te doen”, zegt Marcel. Maar sinds de verhuizing naar het grotere pand op nummer 6 heeft hij er een fulltime baan aan. “Van het één kwam het ander. Op vrijdagen als het druk was in de winkel hielp ik bijvoorbeeld ook al mee. Het is heel organisch gegaan. Alleen maar leuk.”

Kleurrijke spaarpotten

De winkel staat onder meer bekend om hun thee-assortiment en het blauwwitte handbeschilderde Bunzlau servies. “Dat verkopen we heel veel”, zegt Marcel. Ze begonnen alleen met de theepotten en -mokken, maar verkopen nu bijna alles van het Poolse serviesmerk. Daarnaast verkopen ze ook veel kruiden, specerijen, maar ook meer cadeaus. “Mensen zijn steeds vaker op zoek naar leuke cadeautjes en kleinigheidjes, maar wel leuk ingepakt en die je niet online kunt krijgen.” Marcel merkt dat ze meer cadeaus inpakken in vergelijking met vroeger. “Dat is ook de creativiteit van Wilfred. Je moet wel kunnen zien waar meer vraag naar is en waar niet.”

Sommige dingen moet je gewoon proberen, leerden ze. Zo zijn ze ooit met spaarpotten begonnen van Pomme-Pidou: kleurrijke spaarpotten in de vorm van allerlei beesten. “Dat hebben we in de oude winkel ooit een keer geprobeerd. Het was vanaf dag één een succes. Ze pasten toen helemaal niet bij de winkel, maar het zag er leuk er kleurig uit.” Nu hebben ze een prominente plaats midden in de zaak. En voor hun thee blijft er volgens Marcel altijd een vast publiek. “We horen veel dat als mensen eenmaal losse thee geprobeerd hebben, ze geen zakjes meer willen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Zuid-Amerikaans kruid

Ze vinden het belangrijk dat er spullen van goede kwaliteit en vooral originele producten in de winkel staan. “Zo’n merk als Bunzlau staat niet in het grootwarenhuis. En als iets bij de supermarkt op de plank komt te staan, stoppen wij ermee dat te verkopen. Dan ben je niet meer origineel en dat soort spullen zoeken mensen hier ook niet. Als de massa ermee aan de haal gaat, hoeven wij het niet meer. Dat kan ook niet, want wij kunnen nooit op tegen die inkoopcondities die dan bedongen worden.”

Een voorbeeld van zo’n origineel product is yerba mate, ook wel maté genoemd, een thee-achtige drank uit Zuid-Amerika. “Dat is een Zuid-Amerikaans kruid”, legt Marcel uit. “Wij zijn een van de weinige winkels in Nederland die dat verkopen. Je kunt het online krijgen, maar veel mensen willen dat niet. Er komen mensen uit het hele land om dat hier te halen. Ze weten dat wij een groot assortiment hebben.” De drank wordt in Zuid-Amerika gedronken zoals wij hier koffie drinken, legt Marcel uit. “Je doet het in een kalebasje met water en drinkt het met een rietje (een bombilla, red.) met een filtertje. In kleine slokjes. Traditioneel gezien gaat de kalebas de kring rond. Als je veel koffie drinkt, kan je nog wel eens een beetje trillerig worden, dat heb je hier niet mee.”

Verrassend

Wat Marcel betreft maakt de afwisseling het leuk. “Het is de combinatie van dingen inkopen, leuk etaleren en de mensen adviseren. Het hele plaatje maakt het aantrekkelijk. De combinatie van de assortimenten doet het hem. En dat maakt het voor jezelf ook afwisselend. Het leuke van een eigen zaak hebben is dat je niet gebonden bent aan een concept; je kunt het helemaal zelf bepalen. Daardoor zijn we ook een beetje een rare winkel, we hebben mokjes met de Domtoren erop en ouderwets snoep. Dat zijn dingen die je in andere winkels niet zo snel naast elkaar tegenkomt.”

Wilfred is het daarmee eens. Zijn winkel heeft volgens hem “een onverwachte mix van zowel een nostalgisch als een trendy assortiment in een tijdloos jasje. Daardoor is het een verrassende winkel met een hoog snuffelgehalte.”