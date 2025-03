Op bezoek bij De Moestuin: ‘Kinderen trekken hier zo de wortels uit de grond’

Verscholen in het groen, vlak bij de Galgenwaard en Kampong, ligt De Moestuin. Her en der komen voorzichtig al de eerste gewassen uit de grond, maar de meeste velden zijn nu nog kaal. De komende tijd wordt er van alles ingezaaid en geplant. Dan duurt het niet lang meer voordat deze verstopte groene oase aan de Kromme Rijn transformeert in een nog groenere.

“De Moestuin is voor sommige Utrechters een onontdekt pareltje”, zegt Sanne Smit, hoofd marketing. Samen met oprichter Pieter Jagtman zit ze in de zon op het ruime terras. Pieter heeft stevige wandelschoenen aan. Je ziet hem dan ook niet veel achter zijn bureau zitten, zegt Sanne lachend. “Het ene moment rijdt hij op de trekker rond, het andere moment staat hij in de tuin of loopt hij in een van de kassen.”

De Moestuin is in de eerste plaats een sociale onderneming. Met dat idee begon het in 2002 allemaal. Naast de daadwerkelijke oogst van de gewassen, draagt De Moestuin ook bij aan een ‘sociale oogst’. Dat is de reden waarom Pieter deze plek begon. Hij wilde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven waar ze weer mee kunnen draaien in de maatschappij.

Tekst loopt door onder de foto

Op dit moment volgen in totaal ruim 80 deelnemers zo’n werktraject. “We helpen ze stap voor stap verder”, zegt Pieter. “Zo kunnen ze verder met hun leven. Ik denk dat het daarbij essentieel is dat je met je handen in de aarde zit.” Sanne vult hem aan: “Even terug naar de basis.”

Lunchcafé, winkel en feestlocatie

Bij De Moestuin kan er worden meegewerkt in de tuin, bij de dieren, in het lunchcafé of de biologische moestuinwinkel, maar ook bij de evenementen in de kas. In de Oranjerie is namelijk plek voor (zakelijke) feesten, bijeenkomsten, diners, verjaardagen en meer. In de knalgele pipowagen naast de vernieuwde (water)speeltuin kunnen kinderen hun verjaardag komen vieren. Ook zijn er allerlei workshops.

De Moestuin is een zorgbedrijf en een commercieel bedrijf ineen, legt Sanne uit. “Hierdoor kunnen we onze eigen broek ophouden en zijn we niet afhankelijk van subsidies.” Daardoor is er geen sprake van dagbesteding. “De mensen die bij ons een traject volgen, draaien mee in een echte werkomgeving”, zegt Pieter. “Ze doen echt mee.”

‘Altijd vraag naar meer’

In de loop der jaren breidde De Moestuin beetje bij beetje uit. “Ik ben hier in 2002 begonnen met alleen de tuinderij”, zegt Pieter. “In 2006 kreeg ik het pand erbij en openden we de winkel. Tien jaar geleden kwam daar de Oranjerie bij.” Ook dit jaar staan er nieuwe plannen op de agenda. “We willen een mooie serre bouwen en een grotere winkel”, zegt Sanne. Pieter: “En willen we ons eigen brood gaan bakken.”

Het liefst zou Pieter er nog een stuk grond bij willen, maar uitbreiden kan niet meer op de huidige locatie. De tuinderij is nu 2,5 hectare groot: 25.000 vierkante meter. Op het terrein vind je ook een dierenweide, een kippenhok en bijenkasten. Verder is er een bassin waarin ze het regenwater opvangen en hebben ze een begin gemaakt aan de uitbreiding van de bloementuin. “Hier kunnen bezoekers vanaf de zomer nog uitgebreidere veldboeketten plukken.”

De oogst is in eerste instantie voor eigen gebruik in de kas, het lunchcafé en in de winkel. Daarnaast hebben zo’n 200 Utrechters een zogenoemd zelfoogst-abonnement. Alles wat er overblijft, wordt verkocht aan biologische restaurants in de buurt. “Alles gaat altijd op”, zegt Sanne. “En er is altijd vraag naar meer.”

“Tussen april en december trekken de kinderen hier zo de wortels uit de grond of plukken de besjes van de struiken”, zegt Pieter. “Zowel voor volwassenen als kinderen is het hier een hele beleving. Sommige ouders zeggen dat hun kinderen nu makkelijker groenten eten, omdat ze leren waar hun eten vandaan komt. Het draait allemaal om creativiteit en plezier.”