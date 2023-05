Op bezoek bij de Utrechtse Kinderboekwinkel: ‘Geld is niet de missie an sich’

De Utrechtse Kinderboekwinkel is al ruim veertig jaar een plek in Utrecht voor iedereen die belangstelling heeft voor kinder- en jeugdboeken. De winkel zit sinds 1994 aan de Ganzenmarkt en er zijn ook regelmatig activiteiten, zoals voorleesochtenden en schrijfcafés in de ‘woonkamer’ op de eerste verdieping. Dorothé Cras is nu tien jaar de eigenaar en heeft er nog lang geen genoeg van.

Tevreden staat Dorothé met een kop thee achter de toonbank in haar kleurrijke winkel. “Het team is heel fijn. Iedereen leest graag boeken en heeft hart voor de boeken en de lezers. Iedereen doet iedere dag zijn best.” Zelf werkte Dorothé voordat ze winkeleigenaar werd jarenlang met veel plezier in het onderwijs. Ze stond op verschillende basisscholen voor de groep en gaf ook op de pabo van de Hogeschool Utrecht les.

Per toeval hoorde ze ruim tien jaar geleden dat Lia Reedijk, oprichter en oud-eigenaar, de winkel te koop had gezet. Het leek toen nog pure fantasie: een eigen kinderboekenwinkel. Maar toen het eenmaal haalbaar zou kunnen zijn, groeide haar enthousiasme meer en meer.

De winkel loopt goed. En haar klanten noemt ze na die tien jaar ‘onveranderd leuk en gezellig’. Ze is blij dat ze ook veel opdrachten mogen doen voor scholen in de stad, zoals kleine schoolbibliotheken samenstellen of advies geven over boeken voor thema’s die de scholen behandelen. “Lezen is de moeite waard en belangrijk. Volgens mij weet iedereen dat inmiddels wel en daar wordt in de hele stad hard aan gewerkt om dat aan te blijven moedigen. Door scholen, bibliotheken en door ons. Het is een goede vibe.”

‘Ongebreideld dromen’

Tijdens de schrijfcafés vindt ze het heerlijk “om te zien hoe kinderen nog ongebreideld kunnen dromen en fantaseren over de boeken die ze zelf willen schrijven”. Ze vindt het heel leuk om naast de winkel veel andere dingen te organiseren. “Er moeten wel steeds nieuwe prikkels en uitdagingen blijven komen. Dat is voor ons team fijn en belangrijk.”

Verder merkt ze dat er ontzettend veel nieuwe kinderboeken verschijnen. “Die doen het goed in de boekenbranche. Voor uitgeverijen is dat dus best aantrekkelijk. Ik heb het gevoel dat er heel veel aanbod is. We zijn best wel kritisch op wat we inkopen. Dat blijft een leuke uitdaging; om steeds een afgewogen assortiment op de planken in de winkel te zetten.”

Dat geldt ook voor kinderen enthousiast krijgen over boeken die misschien buiten hun comfortzone liggen. “Daarmee kan je iemand op een nieuw spoortje zetten voor een volgend lievelingsboek of een volgende boekenserie. Het is heel leuk om te merken als mensen vervolgens terugkomen, want dan hebben we dus een goed advies gegeven.”

In de winkel zijn ook regelmatig acties. Nu is dat de inzamelactie ‘Geef een prentenboek cadeau’ samen met de Utrechtse vrijwilligersorganisatie Taal Doet Meer. “Klanten kunnen dan een boek kopen en achterlaten, of zelf meenemen, voor een klein bedrag. Er staat al een hele doos vol. Die boeken gaan naar kinderen voor wie een boek of een bezoekje aan een boekenwinkel niet vanzelfsprekend is.”

Magazijn De Zon

Over de komst van het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum vlak bij haar winkel is Dorothé alleen maar positief. “Het past goed in onze stad en ik vind dat Utrecht best nog een mooi museum kan gebruiken.” Dat museum verhuist uit Den Haag en zal zijn intrek nemen in Magazijn De Zon, waar tot een aantal jaar geleden de Centrale Bibliotheek en boekhandel Broese zaten. Het bijzondere pand aan de Oudegracht in Utrecht moet over een paar jaar een nieuwe bestemming krijgen. Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum zit nu dus nog in Den Haag, maar moet daar weg.

“Het is een mooie prominente plek, een bijzonder pand en we vinden het alleen maar heel erg leuk”, zegt Dorothé. Het museum wil bezoekers van alle leeftijden verhalen laten ontdekken en beleven. Het museum trok in 2022 meer dan 100.000 bezoekers en hoopt dat aantal op de nieuwe locatie in Utrecht te verdubbelen. Volgend jaar moet het opknappen van het pand beginnen. In 2025 wil het museum in Magazijn De Zon de deuren openen.

Dorothé waardeert de samenwerkingen met andere partijen. Zo werken ze niet alleen samen met scholen, maar bijvoorbeeld ook met bibliotheken en Het Stadsklooster op de Kanaalstraat – en wie weet over een paar jaar ook wel het nieuwe museum. “Daar werken ook enthousiaste mensen. Ik vind het inspirerend om te merken hoe verschillende partijen zich druk maken over lezen. We hebben een winkel en we moeten boeken verkopen, maar geld is niet de missie an sich. Het is een middel om ons leesplezier uit te dragen. Met dat plezier willen we kinderen heel graag aansteken.”